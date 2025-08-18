В сети показали разрушенный оккупантами корпус Сумского государственного университета в результате баллистического удара по городу поздно вечером 17 августа и попадания БПЛА ночью 18 августа. Вследствие атаки здание сгорело.

Об этом сообщили Сумской городской совет и "Кордон.Медиа". Сейчас там продолжается обследование территории.

Детали атаки

Около 22:40 россияне нанесли удар баллистической ракетой по Сумской громаде и повредили учебное заведение.

"Взрывной волной повреждены фасады, выбиты окна и двери. Обследование территории продолжается. Враг продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре Сумщины – коварно, ночью", – говорилось в сообщении.

В Сумском горсовете предупредили об угрозе повторных атак со стороны врага. Уже ночью оккупанты ударили по университету дронами.

"Ночью россияне атаковали его (учебное заведение. – Ред.) беспилотниками, здание сгорело", – написано в сообщении.

На циничную атаку РФ отреагировал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что оккупанты ведут войну против гражданских, а также украинского образования и культуры.

"Россияне разрушили учебное заведение, где должны были бы учиться студенты, строить свое будущее. Возникает логичный вопрос: не в российских ли университетах учат именно такой "тактике войны" – бить по гражданским, уничтожать университеты, школы, больницы? Это не случайность и не "ошибка". Это продуманная стратегия – война против гражданской жизни. РФ воюет с украинским образованием, культурой, с нашим будущим", – написал он.

Что предшествовало

Поздно вечером 17 августа войска Российской Федерации обстреляли баллистическими ракетами Харьков и Сумы. На Сумщине оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре громады. По информации исполняющего обязанности городского головы Артема Кобзаря, ракета попала рядом с учебным заведением. В результате были повреждены остекление окон, фасад и двери одного из корпусов учебного заведения. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове на утро 18 августа оккупанты совершили атаку по жилой застройке в Индустриальном районе города. Российские военные ударили дронами-камикадзе типа "Шахед" и попали в многоэтажку. В результате удара погибли семь человек, среди них – дети, также есть пострадавшие. Поисково-спасательные работы на месте ударов продолжались в течение утра и дня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!