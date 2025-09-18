"Обязательно будут решения": Зеленский посетил Пункт управления Десантно-штурмовых войск на Донбассе. Фото и видео
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Пункт управления Десантно-штурмовых войск в Донецкой области. Он пообщался с командирами подразделений ДШВ об активной работе Покровска и Мирнограда, а также дальнейших шагах, подготовке военнослужащих, комплектовании десантно-штурмовых войск и штурмовых подразделений, особенностях выполнения задач, в том числе вместе с подразделениями беспилотных систем.
Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил украинских воинов за службу.
"Делаем все, чтобы укрепить наши силы, армию, поддержать наших воинов ради максимальной безопасности нашей страны", – подчеркнул Зеленский.
В пункте управления Десантно-штурмовых войск ВСУ в Донецкой области Зеленский заслушал доклад командующего ДШВ Олега Апостола и пообщался с командирами подразделений.
Командующий ДШВ Апостол доложил президенту об активной обороне Покровска и Мирнограда и дальнейших шагах, направленных на изменение оперативной ситуации.
Зеленский также обсудил с командирами подготовку военнослужащих, комплектование Десантно-штурмовых войск и штурмовых подразделений и особенности выполнения задач, в частности во взаимодействии с подразделениями беспилотных систем.
Зеленский встретился с воинами 82-й бригады
Также президент пообщался на пункте управления 82-й десантно-штурмовой Буковинской бригады с командирами о ситуации на их участке фронта и потребностях воинов.
Также Зеленский заслушал доклад и. о. комбрига Егора Ноздрякова о ситуации в полосе ответственности его бригады.
Зеленский отметил, что коснулись следующих вопросов:
- изменения подходов к службе по контракту,
- закупка пикапов по упрощенной процедуре,
- защита от дронов на передовой.
"Очень ценю такой диалог с военными. По всем вопросам обязательно будут решения. Спасибо за встречу. Благодарен воинам за защиту Украины. Обязательно сделаем все, чтобы наши воины имели максимум поддержки для выполнения задач", – подчеркнул глава государства.
Встреча с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады
В четверг, 18 марта, Зеленский встретился с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которая участвует в обороне Мирнограда и в Добропольской контрнаступательной операции, в пункте управления бригады.
"Встретился с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бойцы сейчас на нелегком направлении – участвуют в обороне Мирнограда и в Добропольской контрнаступательной операции", – заявил Зеленский.
Глава государства заслушал доклад командира бригады Эдуарда Колодия и пообщался с командирами батальонов. Они обсудили реализацию решений о выделении дополнительных средств на каждый батальон, участвующий в боевых действиях.
Отдельное внимание уделили обеспечению всеми необходимыми компонентами для ремонта западной техники и способам защиты бронетехники от российских дронов. Кроме того, речь шла о реализации поручения Зеленского максимально сократить время, которое проходит между представлением на награды и их фактическим вручением воинам.
Президент предметно обсудил с военными ряд вопросов:
- выделение дополнительных средств на каждый батальон, участвующий в боевых действиях,
- обеспечение необходимыми компонентами для ремонта западной техники,
- защиту бронетехники от российских дронов,
- о сокращении времени между представлением воинов на награды и их фактическим вручением.
"Спасибо за встречу и содержательный разговор. Благодарен воинам за профессионализм и стойкость. Ваша ежедневная работа бережет Украину и наших людей", – написал глава государства.
Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении в районе Покровска и Доброполья Силы обороны проводят успешную контрнаступательную операцию. В ходе жестких боев украинские воины нанесли российским террористическим войскам значительные потери. За период с начала операции наши защитники освободили 160 квадратных километров украинской земли от российской нечисти.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!