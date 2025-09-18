"Обязательно будут решения": Зеленский посетил Пункт управления Десантно-штурмовых войск на Донбассе. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Пункт управления Десантно-штурмовых войск в Донецкой области. Он пообщался с командирами подразделений ДШВ об активной работе Покровска и Мирнограда, а также дальнейших шагах, подготовке военнослужащих, комплектовании десантно-штурмовых войск и штурмовых подразделений, особенностях выполнения задач, в том числе вместе с подразделениями беспилотных систем.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил украинских воинов за службу.

"Делаем все, чтобы укрепить наши силы, армию, поддержать наших воинов ради максимальной безопасности нашей страны", – подчеркнул Зеленский.

В пункте управления Десантно-штурмовых войск ВСУ в Донецкой области Зеленский заслушал доклад командующего ДШВ Олега Апостола и пообщался с командирами подразделений.

Командующий ДШВ Апостол доложил президенту об активной обороне Покровска и Мирнограда и дальнейших шагах, направленных на изменение оперативной ситуации.

Зеленский также обсудил с командирами подготовку военнослужащих, комплектование Десантно-штурмовых войск и штурмовых подразделений и особенности выполнения задач, в частности во взаимодействии с подразделениями беспилотных систем.

Зеленский встретился с воинами 82-й бригады

Также президент пообщался на пункте управления 82-й десантно-штурмовой Буковинской бригады с командирами о ситуации на их участке фронта и потребностях воинов.

Также Зеленский заслушал доклад и. о. комбрига Егора Ноздрякова о ситуации в полосе ответственности его бригады.

Зеленский отметил, что коснулись следующих вопросов:

изменения подходов к службе по контракту,

закупка пикапов по упрощенной процедуре,

защита от дронов на передовой.

"Очень ценю такой диалог с военными. По всем вопросам обязательно будут решения. Спасибо за встречу. Благодарен воинам за защиту Украины. Обязательно сделаем все, чтобы наши воины имели максимум поддержки для выполнения задач", – подчеркнул глава государства.

Встреча с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады

В четверг, 18 марта, Зеленский встретился с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которая участвует в обороне Мирнограда и в Добропольской контрнаступательной операции, в пункте управления бригады.

"Встретился с воинами 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бойцы сейчас на нелегком направлении – участвуют в обороне Мирнограда и в Добропольской контрнаступательной операции", – заявил Зеленский.

Глава государства заслушал доклад командира бригады Эдуарда Колодия и пообщался с командирами батальонов. Они обсудили реализацию решений о выделении дополнительных средств на каждый батальон, участвующий в боевых действиях.

Отдельное внимание уделили обеспечению всеми необходимыми компонентами для ремонта западной техники и способам защиты бронетехники от российских дронов. Кроме того, речь шла о реализации поручения Зеленского максимально сократить время, которое проходит между представлением на награды и их фактическим вручением воинам.

Президент предметно обсудил с военными ряд вопросов:

выделение дополнительных средств на каждый батальон, участвующий в боевых действиях,

обеспечение необходимыми компонентами для ремонта западной техники,

защиту бронетехники от российских дронов,

о сокращении времени между представлением воинов на награды и их фактическим вручением.

"Спасибо за встречу и содержательный разговор. Благодарен воинам за профессионализм и стойкость. Ваша ежедневная работа бережет Украину и наших людей", – написал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении в районе Покровска и Доброполья Силы обороны проводят успешную контрнаступательную операцию. В ходе жестких боев украинские воины нанесли российским террористическим войскам значительные потери. За период с начала операции наши защитники освободили 160 квадратных километров украинской земли от российской нечисти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!