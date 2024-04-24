Очень боятся 'бавовны': оккупанты начали устанавливать защиту от FPV-дронов уже и на мотоциклы. Видео

Российские оккупанты панически боятся украинских FPV-дронов, которых в 2024 году должно стать еще больше на фронте. Поэтому захватчики прибегают к самым нелепым методам, чтобы уберечься от БПЛА.

Так, недавно в сети показали гениальное изобретение "второй армии мира" – оккупанты прикрепили сетку к задней части мотоцикла в надежде, что та защитит водителя в случае атаки беспилотника. Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов, который высмеял оккупантов.

"Гениальное" изобретение "второй армии мира"! Российские оккупанты так боятся встречи с украинскими дронами, что начали вешать сетки даже на свои мотоциклы. Правда, вряд ли подобный парус, прицепленный с одной стороны, спасет даже от пращи. Ездок скорее зацепится за ветку и сломает себе шею, что, собственно, тоже неплохо", – написал журналист.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники из бригады "Месть" продемонстрировали удар по живой силе оккупантов на Бахмутском направлении. В результате сброса гранаты с дрона были обезврежены два российских захватчика.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из рядов бригады Гвардии наступления "Стальная граница" нанесли потери российским оккупантам на Харьковщине. С помощью FPV-дронов они уничтожили две вражеские противотанковые пушки и блиндаж захватчиков. Вдобавок воины ранили еще и двух россиян.