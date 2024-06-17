'Очень незначительное продвижение': Кошель объяснил, можно ли считать Саммит мира первыми шагами к началу переговоров между Украиной и РФ

Саммит мира в Швейцарии дал очень незначительный толчок к началу возможных переговоров о завершении войны в Украине с государством-агрессором Россией. Однако самым главным результатом Саммита является то, что Запад еще раз подтвердил, что будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

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Такое мнение высказал политический эксперт, доктор исторических наук Алексей Кошель. Он напомнил, что в накануне мероприятия президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что Саммит можно сравнить с одним шагом очень маленького ребенка.

По результатам мероприятия, как отметил эксперт, можно сказать, что так и произошло – это шаг маленького ребенка и очень незначительное продвижение к возможным переговорам с Россией.

"Можем вспомнить цитату Шольца (канцлер Германии Олаф Шольц. – Ред.) о том, что он говорил, что на Саммите речь о мире идти не будет. Действительно, мы не могли ожидать чего-то чрезвычайного, чего-то особенного. Мы получили результат – небольшое продвижение, очень небольшое продвижение", – сказал Кошель.

Одним из важнейших результатов Саммита мира является единая жесткая позиция стран Запада, которые могут гарантировать поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

"Этот результат, я считаю, достаточно серьезный для нас, это хороший успех для нас", – добавил эксперт.

Также Кошель отметил, что еще одним важным результатом является то, что на Саммите мира было представлено на самом высоком уровне (президентов и премьер-министров) 57 государств. Определяющей он назвал позицию основных "игроков", которые могут оказать влияние на РФ.

Эксперт не исключает, что до следующей конференции по Украине Запад сможет найти аргументы для России, по крайней мере, для компромисса по отдельным вопросам.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев отдает себе отчет, что рано или поздно дело дойдет до прямых переговоров с Россией. Однако этот разговор не может вестись на языке ультиматумов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не заинтересована в добросовестных переговорах и лишь делает вид этого в конкретных случаях как часть более широкой информационной кампании против Украины, которая бы повлияла на ее партнеров, считают аналитики ISW. Очередным этому свидетельством стали "миролюбивые", но такие же циничные заявления диктатора Путина накануне Саммита мира.

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