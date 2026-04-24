'Очень страшно, это просто трэш': россиянка пожаловалась, что война добралась до Самары. Видео

Война, которую Россия развязала против Украины, похоже, добралась и до Самары, города страны-агрессора, расположенного более чем в 1 тыс. км от нашего государства. Местные жители напуганы постоянными сиренами и дроновыми атаками, которые стали здесь привычным явлением.

Видео дня

Одна из россиянок поделилась впечатлениями от ночных взрывов в Самаре. Видео опубликовал Telegram-канал "Exilenova+".

"Самара вы там как? Сегодня мне реально было по-настоящему страшно. Еще такого никогда, мне кажется, не было. Как всегда, обычное утро – спала. Воют сирены и ты вроде к этому начинаешь привыкать, но сегодня все было по-другому, меня аж трясет до сих пор", – пожаловалась женщина.

По ее словам, примерно через 20 минут после объявления воздушной тревоги она узнала о попадании в жилой дом, расположенный совсем рядом. Причиной инцидента, вероятно, стало действие российских средств радиоэлектронной борьбы, которые направили беспилотник в многоэтажку.

Россиянка призналась, что на этот раз особенно остро почувствовала ситуацию, ведь трагедия произошла не где-то в новостях, а совсем рядом.

"И сегодня меня так резко накрыло, что это не в новостях, а рядом. Я чувствовала этот страх, реально очень страшно все это переварить. Хочется какой-то безопасности и всегда думала о том, что Самару это так сильно не будет трогать и это просто трэш", – сказала она.

"СВО" возвращается в Россию

В "Exilenova+" отметили, что жители страны-агрессора надеялись, что будут смотреть "СВО" только по телевизору, однако война пришла и к ним.

"Самара, пятый год "спецоперации" Путина. Люди неделями остаются без интернета, но беспилотники почти ежедневно долетают до ключевых заводов и предприятий российской оккупационной армии. Они смотрели телевизор и думали, что до них это не дойдет. Страшно, очень страшно", – говорится в сообщении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!