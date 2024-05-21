Очень трудно сосчитать точку невозвращения: Черник объяснил, почему США могут передумать о применении их оружия по территории РФ. Видео

Неофициальный запрет Соединенных Штатов по нанесению украинскими военными ударов по территории страны-агрессора РФ является достаточно условным требованием. Так называемые красные линии этого требования в США могут изменяться, как уже изменялись ранее.

Таким мнением в подкасте OBOZ.Talk поделился военный эксперт, полковник Петр Черник. Он привел в пример слова американского президента Джо Байдена, еще в июне 2022 года называвшего красными линиями передачу Украине авиации, в частности, F-16.

"Авиация уже в пути к нам. Есть надежда, что в ближайшие недели она заработает. Поэтому, где там в США есть точки невозврата, очень тяжело просчитать", - заметил военный.

Эксперт считает, что в настоящее время Украине необходимо разрешение применять ракеты ATACMS не только по территории нашей страны.

"Подъехала машина М-142 HIMARS, развернулась. За 5-7 минут нанесла удары на глубину 280 километров. А в этом радиусе уже есть армейская авиация, то есть вертолеты РФ. В этом радиусе уже находятся их войска, то, так называемая группировка "Север". И даже есть некоторые аэродромы, которые мы точно могли бы достать, не говоря об нефтетопливном комплексе, который изобилует нефтебазами. А это для нас законные цели", - отметил Черник.

Эксперт говорит, что имеет "сдержанный оптимизм" по поводу изменения точки зрения США, и страна позволит бить ракетами ATACMS по военным целям в РФ.

"Сегодня говорят "нет", а завтра могут сказать "да". Я все же полон определенного сдержанного оптимизма. А относительно британских ракет Storm Shadow (которые Британия предоставила без ограничений для использования) – это прекрасно, это очень хорошо, но это ракета, чтобы обезопасить носитель от сбивания его занитно-ракетными комплексами. И этих ракет действительно крайне немного", - рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские истребители МиГ-29 получили возможность применять американские снаряды-приманки ADM-160 MALD, фактически являющиеся авиационной крылатой ракетой. Она может лететь как ложная цель в заданный район и отвлекать внимание вражеской ПВО от реальной цели, или лететь рядом, усложняя идентификацию этой ракеты.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии украинской ПВО и необходимости авиации. По его словам, сейчас у Украины только 25% средств противовоздушной обороны от необходимого количества, а украинским Воздушным силам требуется от 120 до 130 современных самолетов.

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