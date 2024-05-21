На украинские МиГ-29 интегрировали западные ракеты-приманки, какие преимущества это даст. Фото

Украинские истребители МиГ-29 получили возможность применять американские снаряды-приманки ADM-160 MALD, фактически являющиеся авиационной крылатой ракетой. Она может лететь как ложная цель в заданный район и отвлекать внимание вражеской ПВО от реальной цели, или лететь рядом, усложняя идентификацию этой ракеты.

Об этом сообщил журналист издания Insider Колби Бадхвар. Он опубликовал фото МиГ-29 с этой приманкой.

"Чем больше ударных возможностей получает Украина, тем менее эффективна интегрированная сеть противовоздушной и противоракетной обороны России", – отметил Бадхвар.

Он добавил, что наличие у Украины большего количества ракет ATACMS означает, что с ними можно сочетать приманки АDM-160 MALD, как и с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, чем повышать эффективность прохождения украинских снарядов через российскую противовоздушную оборону.

Как пишет издание "Милитарный", впервые о применении приманок АDM-160 MALD стало известно еще в мае 2023 года. Тогда в центре оккупированного Луганска раздался громкий "хлопок". Рядом с местом взрыва были обнаружены остатки этой авиационной ракеты-приманки.

Авиационную ракету-приманку MALD (Miniature Air-Launched Decoy) разработала в 2003 году американская корпорация Raytheon.

Этот снаряд во всех своих модификациях фактически является крылатой авиационной ракетой. От боевого оружия она отличается тем, что имеет специальную полезную нагрузку посредством средств постановки препятствий – активных или пассивных, в зависимости от модификации и выполнения.

Ракета ADM-160B имеет автопилот, выполняющий заранее заложенную полетную программу. Используя спутниковую навигацию, автопилот производит снаряд по заданному маршруту.

Применять MALD можно несколькими способами с разными эффектами.

Так, ложная цель может просто лететь в заданный район и отвлекать ПВО, снижая риски для реальной ракеты. Кроме того, MALD может лететь рядом с боевой ракетой, усложняя ее идентификацию и мешая поражению.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал о состоянии украинского ПВО и необходимости авиации. По его словам, сейчас у Украины только 25% средств противовоздушной обороны от необходимого количества, а украинским Воздушным силам требуется от 120 до 130 современных самолетов.

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