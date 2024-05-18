'Мы имеем около 25% того, что нужно': Зеленский рассказал о состоянии украинской ПВО и потребности в авиации

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина имеет только 25% средств противовоздушной обороны от количества, необходимого для защиты от российских ударов. Также, по словам главы государства, украинским Воздушным силам необходимо от 120 до 130 современных самолетов.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в интервью агентству AFP в пятницу, 17 мая. "Я считаю, что сегодня у нас есть около 25 процентов того, что нам нужно для защиты Украины. Я говорю о ПВО", – сказал он.

Также президент назвал количество современных истребителей, которые нужны в битве за небо:

"Что касается самолетов, я говорю это открыто, чтобы у России не было превосходства в воздухе, наш флот должен иметь от 120 до 130 современных самолетов".

Зеленский добавил, что речь идет о парке американских истребителей F-16.

"В целом нам нужен этот парк F-16 в том количестве, о котором я говорю, чтобы был паритет", – сказал он.