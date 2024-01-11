'Очень тяжело, но позиции удерживаем и расширяем': Гуменюк рассказала о ситуации возле Крынок, где враг возобновил штурмы. Видео

Российская террористическая армия продолжает предпринимать попытки штурма украинских позиций на левом берегу Херсонской области. Только за сутки 10 января защитники Украины отбили более десяти вражеских штурмов.

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Враг несет большие потери в живой силе и технике, но не прекращает осуществлять попытки атак. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военные в крайне тяжелых условиях удерживают позиции на левобережье Херсонщины и даже расширяют плацдарм. В свою очередь путинские террористы пытаются штурмовать позиции Сил обороны.

"При таких условиях – и погодных, и соотношения сил и средств, работа по расширению плацдарма крайне тяжелая. Сложная логистика, есть сложности с использованием определенной техники. Но удерживать позиции получается и продолжать работу по расширению плацдарма несмотря на то, что враг снова возобновил штурмовые действия. За прошедшие сутки их было около 11, и все они были безуспешными", – сказала Гуменюк.

Также спикер ОК "Юг" отметила, что российская армия несет большие потери и даже пытается штурмовать позиции ВСУ без применения техники. При этом понеся потери, враг отступает на свои позиции и продолжает готовить новые штурмы.

"За прошедшие сутки у нас уже есть подтверждение, что враг потерял 18 оккупантов, три лодки, которыми они пытались маневрировать, две пушки. Продолжаем уничтожать минометные расчеты, а также отминусовали три пункта поставки. Имея каждый день такие потери, враг возвращается на свои позиции и готовит новые штурмы", – отметила Гуменюк.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма в Херсонской области. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска активизировали атаки наших позиций в Херсонской области беспилотниками разных типов.

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