ВСУ пытаются расширить плацдарм на левом берегу Днепра: Гуменюк рассказала подробности

Силы обороны Украины продолжают закрепление на левом берегу Херсонской области и пытаются расширять плацдарм. В то же время оккупационные войска активизировали атаки наших позиций беспилотниками разных типов.

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Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк. 2 января она прокомментировала ситуацию на фронте, выступая в эфире "Єдиних новин".

"Наши войска продолжают закрепление и попытки расширить плацдарм. Это чрезвычайно тяжелая работа, потому что в условиях постоянных обстрелов и активности авиации, даже запуганной нашими предыдущими успехами", – отметила Гуменюк.

Российские захватчики устраивают многочисленные штурмы. Кроме того, они стали более активно использовать дроны. Например, за 2 января они запустили 15 FPV-дронов, используют также различные модификации БПЛА, сбрасывают с беспилотников осколочные боеприпасы.

"То есть понимая, что авиация – это очень рискованно, они пытаются давить с воздуха именно таким образом", – заявила представительница ОК "Юг".

Как писал OBOZ.UA:

– 2 января (по состоянию на 18:00) в Украине произошло 56 боевых столкновений, заявил в официальной вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил.

– Ранее в статье ABC News заявили, что украинские спецназовцы из 73-го морского центра специальных операций полгода готовили плацдарм через реку Днепр для продолжения контрнаступления ВСУ на юге Украины. Подрыв российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС разрушил не только дамбу, но и первоначальный план защитников страны.

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