Украинская авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава армии РФ – Генштаб

Украинская авиация на протяжении суток нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также бойцы ракетных войск Сил обороны поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийскую систему и состав горюче-смазочных материалов противника.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 2 января. Там отметили, что за сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В ночь на 2 января враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов. РФ продолжает атаковать гражданскую, критическую инфраструктуру и объекты промышленности, исторического и культурного наследия, выдавая за удары по военным целям. Основное направление удара – Киев и Харьков.

В Генштабе уточнили, что за сутки противник применил 135 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. ПВО уничтожило 107 воздушных целей: 35 из 35 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Также оккупанты нанесли 66 авиационных ударов, в том числе и "шахедами". Также путинские террористы совершили 2 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 100 пострадавших и раненых гражданских лиц, среди которых и дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Клюсы Черниговской области; Константиновка, Владимировка, Кияница, Степок, Новодмитровка Сумской области; Охримовка, Бологовка, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 5 атак вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безрезультатно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди которых Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где враг тщетно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 4 атаки врага неподалеку от Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки и еще 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, тщетно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Победа, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Роботино Запорожской области, где враг тщетно пытался восстановить утраченное положение. Авиационные удары получили Новоданиловка и Орехово Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Железнодорожное, Роботино, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Красного Маяка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Берислав, Тягинка, Херсон и Белозерка Херсонской области.

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