'Путин усиливает террор': Кулеба назвал пять шагов, которые может сделать мир после массированных ударов России по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировую общественность отреагировать на очередной массированный ракетный удар РФ по Украине. Глава дипломатического ведомства отметил, что объекты, атакованные российской армией, были исключительно гражданскими.

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Глава МИД подчеркнул, что мир не должен закрывать глаза на убийства украинских мирных жителей и разрушение критически важной инфраструктуры Украины. Об этом Кулеба написал в соцсети Х.

По его словам, в результате российских терактов в украинских городах утром 2 января погибли четыре человека, а десятки получили ранения разной степени тяжести. Кулеба призвал иностранные государства решительно отреагировать на очередную российскую террористическую атаку, предприняв комплекс мер.

Глава МИД заявил, что мировое сообщество должно наконец предпринять ряд решительных мер, чтобы поддержать Украину в борьбе против российских террористов. Кулеба призвал партнеров сделать следующее:

– ускорить поставку в Украину дополнительных систем ПВО и боеприпасов;

– обеспечить Украину боевыми дронами всех типов;

– обеспечить Украину ракетами дальнего радиуса действия – более 300 км;

– одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;

– изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

"Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Гражданская инфраструктура была повреждена; люди, включая детей, были ранены и убиты. Мы ожидаем, что все государства решительно осудят нападение и предпримут решительные действия. Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", – заявил Кулеба.

Напомним, утром 2 января украинские воины отразили самую масштабную в мире комбинированную атаку, в ходе которой враг применил БПЛА, крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты. Ни одна страна мира пока не воевала с таким вооружением.

Ранее сообщалось, что серия мощных взрывов прогремела в том числе и в Харькове. В результате обстрела один человек погиб, десятки получили ранения. В центре города зафиксировано несколько прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 января российские террористы запустили по территории Украины 99 ракет разного типа. Силами противовоздушной обороны большинство вражеских целей было уничтожено. В частности, были сбиты 62 крылатые ракеты и 10 аэробаллистических ракет "Кинжал".

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