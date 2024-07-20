'Очень тяжело терять таких людей': в боях за Украину погиб железнодорожник из Кривого Рога

В боях за Украину под Липцами Харьковской области погиб защитник Дмитрий Лантух из Кривого Рога. Свой последний бой воин принял 7 июля.

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До полномасштабного вторжения РФ Дмитрий работал помощником машиниста тепловоза в одном из железнодорожных цехов "АрселорМиттал Кривой Рог". О гибели Героя сообщили его коллеги.

В появившемся на сообщении на Facebook-странице "АрселорМиттал Кривой Рог" указано, что в бою под Липцами на Харьковщине 7 июля погиб бывший сотрудник предприятия: Дмитрий Лантух до того, как присоединился к Силам обороны, работал помощником машиниста тепловоза в железнодорожном цехе №2.

О Герое, возвращающемся домой на щите, у его коллег остались только самые светлые воспоминания.

"Дмитрий всегда всем помогал. Наши ребята знали, что при необходимости они всегда могли положиться на него. Трудолюбивый, сообразительный, талантливый – у Дмитрия были очень хорошие перспективы для карьерного роста. Но все перечеркнула война. Дмитрий работал на металлургическом производстве, перевозил необходимые для работы грузы, как агломерат, концентрат, заготовки, флюсы и т.д. Он хорошо разбирался в своем деле, был уравновешенным, положительным человеком. Очень тяжело терять таких людей", – отметил заместитель начальника железнодорожного цеха №2 Валерий Руденко.

Весь коллектив "АрселорМиттал Кривой Рог" выразил соболезнования родным и близким Дмитрия из-за тяжелой потери.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Бессмертный. Жизнь защитника оборвалась 18 июля на левобережье Херсона.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб защитник из Львовской области. Побратимы называли нацгвардейца Олега Драдраха "командиром от Бога, который всегда был со своими подчиненными".