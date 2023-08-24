"Очень ждала папу с передовой": мама рассказала о 6-летней Софийке, которую РФ убила ракетным ударом по Чернигову. Фото и видео

Шестилетняя Софийка Голинская, которая стала жертвой ракетного удара России по Чернигову, собиралась пойти в первый класс. Она любила выступать с песнями и стихами на публике, хотела стать актрисой и очень ждала возвращения своего отца с фронта.

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О маленькой девочке, которую убила российская ракета, рассказали ее родители Ольга и Александр Голинские в спецефире 1+1 ко Дню Независимости Украины "Незалежність. Хоробрі серця". Мама и папа посадили в память о своем ребенке дерево (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Голинский отметил, что Софийка любила природу. Каждые выходные она просила: "Мама, папа, пошли в парк".

"Именно это дерево… Софийка была бы рада, если бы она сейчас была здесь и ей сказали, что поехали, будем дерево сажать", – заявил Александр.

Ольга Голинская добавила, что 1 сентября девочка должна была пойти в первый класс одной из киевских школ. София вместе с мамой ходила по магазинам, собиралась в школу, переживала, чтобы они ничего не забыли.

"И она каждый день смотрела на собранные вещи в школу, и ждала этого момента, она ждала 1 сентября", – вспомнила Ольга.

По ее словам, малышка была артистичной. "Она любила публику, сцену, чтобы на нее обращали внимание. Она любила петь песни, рассказывать стихи, чтобы все на нее смотрели. Она любила внимание к себе", – отметила мама.

Отец Софийки защищает Украину на фронте, поэтому девочка постоянно спрашивала, когда он приедет: "Она на календаре каждый день отмечала день, что мы еще на один день ближе к встрече с папой".

Как писал OBOZREVATEL:

– 19 августа Ольга Голинская гуляла по центру Чернигова вместе с дочкой, когда прогремел взрыв. Российские военные преступники атаковали город баллистической ракетой. В тот день погибли семь человек и еще более 150 пострадали.

– Софийка была у родителей единственной дочерью. Церемония прощания состоялась в Чернигове 22 августа. Похоронили ребенка в Славутиче.

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