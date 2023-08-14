'Очень ждут освобождения': в ГУР рассказали о настроениях в оккупированном Крыму

На территории временно оккупированного Крыма наблюдается тенденция настроений населения, свидетельствующая о желании людей выйти из-под российской оккупации. В частности, многие не просто этого ждут, но и приближают освобождение конкретными действиями.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью OBOZREVATEL. Он отметил, что есть и сторонники другой позиции на оккупированном украинском полуострове.

"Во временно оккупированном Крыму тенденция настроений населения показывает, что там очень ждут освобождения. Многие люди не просто ждут, но и помогают его приближать", – рассказал Скибицкий.

Вторая часть людей – это преимущественно россияне, которых российские власти переселили на полуостров, чтобы принудительно изменить демографический состав на оккупированной территории. Также это члены семей российских оккупантов и крымские коллаборанты.

В то же время, каждый взрыв на российских военных объектах в Крыму, усиливает желание вторых покинуть полуостров и увеличивает уверенность тех, кто мечтает о возвращении к свободной жизни.

Напомним, что оккупационные российские власти пытаются отремонтировать Крымский мост, который регулярно страдает от взрывов. Но, несмотря на "старание" оккупантов в течение последних двух недель, там все еще наблюдаются значительные повреждения – к тому же те, которые захватчики скрыли.

Ранее представитель Главного управления разведки при Минобороны Вадим Скибицкий объяснил, почему происходят массовые поджоги военкоматов в РФ. Он подчеркнул, что если силовые структуры России пытаются найти виновных в таких пожарах, им просто стоит посмотреть в зеркало. Ответственность за это несёт только преступный режим Путина.

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