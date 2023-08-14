'Идти в окопы и искать смерти желающих немного': в ГУР объяснили массовые поджоги военкоматов в РФ

Вопреки масштабной и навязчивой пропаганде Кремля, российская молодежь не демонстрирует большого энтузиазма идти на войну против Украины. В ответ на тотальную мобилизацию, объявленную диктатором Владимиром Путиным, по всей стране происходят поджоги военкоматов.

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Об этом в интервью для OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки при Минобороны Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что если силовые структуры России пытаются найти виновных в таких пожарах, то им просто стоит посмотреть в зеркало.

"Ответственность за то, что в России массово поджигают военкоматы, несет только преступный режим Путина. Можно предположить, что россияне просто устали от начавшейся их властью преступной и бесперспективной войны, и таким образом выражают свое несогласие с агрессивной политикой Кремля", – указал он.

Сотрудник ГУР добавил, что преимущественно так называемую СВО поддерживает пожилое поколение россиян. Поскольку молодые люди с семьями, потенциальные призывники, покинули пределы РФ, скрываясь от мобилизации, то Путина сейчас реально поддерживает подавляющее большинство населения.

"Около 70%, поддерживает продолжение войны, но это такая кухонно-диванная поддержка – идти в окопы и искать смерти на поле боя в Украине желающих в РФ немного", – заключил Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала августа в России пытались поджечь десятки военкоматов. Инциденты произошли в Россоши, Можайске, Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске. Почти все поджигатели рассказали, что им звонили "мошенники".

Подобные инциденты, включая регулярные обстрелы городов РФ, в том числе самой Москвы, вызвали у россиян естественный скептицизм и сомнение в возможностях Кремля защитить собственный народ и контролировать обстановку в государстве.

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