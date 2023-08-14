Повреждения очевидны: появились новые спутниковые снимки ремонта на Керченском мосту

Оккупационные российские власти пытаются отремонтировать Крымский мост, который регулярно страдает от взрывов. И несмотря на "старание" оrкупантов в течение последних двух недель, там все еще наблюдаются значительные повреждения – к тому же те, которые захватчики скрыли.

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Их показали на фото со спутника, сделанных после 30 июля, передает Telegram-канал "Крым.Реалии". Снимки опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, специалист сравнил три изображения моста, соединяющего временно оккупированный украинский Крым с территорией РФ. На спутниковых фото зафиксировано состояние переправы на 30 июля, 4 августа и 13 августа 2023 года.

Судя по ним, после того, как надводные дроны атаковали Крымский мост 17 июля и там обрушилась плита автомобильной его части, повреждения в этом месте оккупанты до сих пор не смогли устранить.

В последний раз взрывы в районе Крымского моста раздавались 12 августа. Тогда Россия заявила об уничтожении двух ракет "без повреждений". В то же время движение через мост было перекрыто, а оккупанты в дальнейшем пустили дым, чтобы скрыть его от "ракет киевского режима".

В то же время офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин указал на еще один нюанс, который осветили эти спутниковые снимки. Они подтверждают, что в результате ударов повреждения получила не только автомобильная ветка движения авто, но и железнодорожная часть переправы.

"Помните, я писал, что железнодорожная ветка Крымского моста тоже была повреждена? Так вот, новые спутниковые снимки указывают, что это так", – подчеркнул он.

Отметим, что удары по оккупированному Крыму происходят регулярно. Власти РФ обвиняют в них ВСУ или называют взрывы учениями. Украина официально подтверждает свою причастность только к некоторым атакам, подчеркивая, что они проходят исключительно по военным целям захватчиков на полуострове.

Так, 26 июля в Службе безопасности Украины впервые признали причастность к атаке на Крымский мост 8 октября 2022 года. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что разрушение моста через Керченский пролив, который построили россияне, – "это одна из наших реализаций". По его словам, об одних операциях можно будет говорить после победы Украины, а о других – вообще никогда.

В то же время министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что выведение из строя незаконной переправы снизит боеспособность российских оккупантов и поможет спасти жизнь украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что инциденты со взрывами на Крымском мосту будут продолжаться. Так будет до тех пор, пока переправа не будет демонтирована, а Украина не будет освобождена от войск РФ.

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