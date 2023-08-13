Игнат о взрывах на Крымском мосту: не просто так ведь они перекрывают

Во время атак на Крымский мост накануне, 12 августа, российские оккупанты применяли задымление. Однако от ракет, имеющих радиолокационную наводку, дым вряд ли защитит, поэтому зачем было устанавливать дымовой занавес – остается малопонятным.

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Привели ли атаки к каким-либо результатам – покажут спутниковые снимки, однако перекрытие движения через мост может свидетельствовать и о том, что не все с этим объектом так хорошо, как утверждали захватчики. Такое мнение высказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Отвечая на вопросы ведущих, он выразил сомнения в эффективности задымления как средства маскировки в современных условиях и против ракет с радиолокационным наведением. В то же время он отметил, что пока неизвестно, принесли ли вчерашние атаки какие-либо результаты.

"Задымление издавна применяется как маскировка, в этом случае только вопросы остаются. Не знаю, что у них там происходит. Может они "учения" какие-то проводят. Пока не могу сказать, что там происходит. Возможно, уже снимки спутниковые покажут, есть ли там разрушения, или нет. Не просто так ведь они прикрывают движение", – сказал спикер Воздушных сил.

В то же время он намекнул, что "бавовна" на оккупированных Россией украинских территориях, в частности, и в Крыму, будет происходить и дальше.

"Мы об этих вещах говорим очень так... сдержанно. То, что происходит, будет происходить и дальше, потому что развивается беспилотная авиация, развивается производство дронов ударного типа, мы видим, что это приносит свой результат. И оно будет развиваться. Мы не должны отставать от России. Мы не под санкциями, у нас есть помощь партнеров, поэтому производство будет развиваться. В частности, ударные беспилотники в большом количестве нужны", – отметил Игнат.

Напомним, около 13 часов 12 августа в Керчи прогремели взрывы. Движение через Крымский мост было перекрыто, а оккупанты пустили дым, чтобы скрыть его от "ракет киевского режима".

Не успели захватчики заявить, что атака отбита, как около 15 часов там же снова слышали по меньшей мере восемь взрывов. История повторилась один в один: снова работало российское ПВО, мост окутал дым, а движение уже в третий раз за сутки оккупанты остановили.

После обеих атак захватчики заявляли о сбитых "переделанных ракетах С-200", правда, никак не могли прийти к согласию по поводу их количества. По словам "главы правительства Крыма" Сергея Аксенова, в целом якобы были сбиты три ракеты, российское минобороны же ограничилось двумя, по одной во время каждой атаки.

В российском министерстве иностранных дел после повторной атаки выступили с угрозами в адрес Украины, заявив, что Крымский мост, являющийся основным логистическим путем для российской армии и через который оккупанты постоянно переправляют в Украину личный состав, технику, вооружение и горючее – это "чисто гражданский" объект". И пригрозили, что "террористическая атака" на него со стороны Украины "не останется без ответа".