Очень 'жирная' цель: в Краснодарском крае уничтожен российский комплекс ПВО. Фото

Украинские воины поразили в Краснодарском крае РФ "жирную цель". Они нанесли результативный удар по российскому комплексу С-300/400.

Кадр зрелищной детонации российского "чудо-оружия", которое Москва до полномасштабного вторжения активно экспортировала как "не имеющее аналогов", был опубликован в Telegram-канале Supernova+. Эту установку россияне используют в системе ПВО, а с 2022-го – и для ударов по наземным целям в Украине.

Россия потеряла комплекс С-300/400

Согласно данным канала Supernova+, потери неприятелю были нанесены на юге РФ.

"Краснодар. Удар по позициям российских пусковых установок противовоздушной обороны. Уничтожен комплекс С-300/400 – очень жирная цель", – пишет автор паблика.

С-300 — це сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато у 1975 році. У 1978-му були завершені випробування системи, а вже у наступному році перший полк С-300 став на бойове чергування.

Залежно від конкретного типу установки і ракет-перехоплювачів максимальна дальність може сягати 150, 200, 300 кілометрів.

Важливою рисою всіх комплексів сімейства С-300 є здатність працювати в різних поєднаннях всередині однієї модифікації в межах одного комплексу, між модифікаціями (обмежено), а також через різні мобільні вищі командні пункти вибудовувати в батареї з будь-якого складу, кількості, модифікацій, місця розташування, зокрема з впровадженням інших комплексів ППО в єдину для всіх батарею.

За словами українського підполковника Сергія Нечитайла, у зенітно-ракетних комплексах С-300 ПС (ПТ) передбачена можливість обстрілювати наземні цілі – і РФ цією можливістю активно користується з 2022 року, завдаючи ударів, зокрема, по Харкову.

Завдяки великій потужності бойової частини зенітної ракети вона також може бути використана для ураження незахищених цілей типу відкритих складів БК, особового складу та автотехніки на відкритій місцевості, або ж кораблів та катерів під час висадки морського десанту. Але дальність стрільби із комплексів С-300 обмежена дальністю радіовидимості ракети та становить до 25–30 км.

Ранее OBOZ.UA писал, что российские войска начали использовать для ударов по Украине учебные ракеты, оснащая их боеголовками.

Аналитики ISW убеждены, что происходит это не просто так, они объяснили, что значит подобное "нововведение".

