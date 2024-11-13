Очередная ИПСО российских спецслужб: в ГУР прокомментировали заявление ФСБ о 'срыве операции' по похищению вертолета РФ

Заявление федеральной службы безопасности России о якобы срыве "операции" Главного управления разведки Минобороны Украины по угону вертолета Ми-8 является информационно-психологической операцией силовиков РФ. Эта ИПСО направлена на летный состав окупантов.

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Об этом рассказал спикер ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что "это продолжение запугивания своей же армии относительно возможных контактов с украинскими спецслужбами".

"Также это следствие того, что среди российских пилотов наблюдается все больше признаков деморализации, ведь на многих летчиков ВКС РФ влияет то, что им отдают преступные приказы. Их целями командование выбирает гражданскую инфраструктуру, а жертвами их ударов становятся гражданские люди", - добавил представитель. ГУР.

Из-за преступной сущности приказов командования окупантов среди захватчиков господствуют "депрессивные настроения, алкоголизм и попытки суицида среди летного состава", отметил Юсов. Также увеличивается количество желающих не выполнять эти приказы.

В свою очередь, украинская разведка предлагает выход из этого положения – стать перебежчиком. Более того, это не только выход, это еще защита согласно действующему законодательству и международному праву. А еще это солидное денежное вознаграждение.

"Мы не скрываем, что такая работа ведется, и есть успешные примеры. Часть из них известна, другая часть не публичная. Не буду разглашать, но такая работа продолжается, и это заставляет врага прибегать к таким информационным вбросам и фейкам", - пояснил Юсов.

Интересно, что ИПСО врага о якобы попытке "похищения вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1" предшествовало сообщение о поджоге аналогичного вертолета.

Как сообщал OBOZ.UA, в России школьники подожгли вертолет Ми-8, отец одного из "диверсантов" воюет против Украины. Причем задание на поджог за вознаграждение дети получили через Telegram.

Также в тот день, 11 ноября, в Белгородской области поезд сошел с рельсов. По данным местных властей, в результате "несанкционированного вмешательства" в работу железной дороги с рельсов сошел локомотив и вагоны грузового поезда. Россияне устроили истерику из-за этого "теракта".