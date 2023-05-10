'Очередная удачная ночь': снайперы ССО показали, как прореживают ряды захватчиков в Украине. Видео

Снайперы Сил специальных операций эффективно истребляют российских оккупантов на украинской земле. Очередная ночная охота выдалась крайне удачной для украинских воинов.

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При этом захватчики не ожидали, что смерть настигнет их именно в том месте, и вели себя довольно беспечно. Видео ночного выхода снайперов ССО на одном из направлений появилось на странице Сил спецопераций.

"Очередная удачная ночь для снайперов ССО! На одном из направлений снайперы ССО удачно поработали. Враг даже не ожидал, что именно в этом месте их постигнет опасность. Охотимся дальше!" – говорится в комментарии к видео.

На обнародованных кадрах видно, как захватчики ходят между деревьями в лесополосе. Похоже, атаки они не ожидают, и ведут себя довольно беззаботно.

Однако прицельные выстрелы украинских снайперов помогают им быстро окончить свое бесславное существование.

В ССО не уточнили, где именно происходила охота и сколько захватчиков не дождались следующего рассвета. Однако судя по обнародованным кадрам, ночь стала последней далеко не для одного оккупанта.

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ нанесли оккупантам большие потери на Лиманском и Купянском направлениях. Так, за сутки украинские воины там ликвидировали 55 оккупантов, 111 получили ранения, еще двое пополнили обменный фонд. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеские танк Т-72, БТР-80, противотанковую пушку "Рапира" и три беспилотника.

Не менее неудачным показались минувшие сутки для захватчиков на Херсонщине. ВСУ отработали по позициям армии РФ в Херсонской области, ликвидировав 18 оккупантов, три вражеских беспилотника, среди которых ударные и оперативно-тактические, а также одну крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и семь единиц автобронетехники.