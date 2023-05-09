Враг понес серьезные потери: ВСУ отработали по позициям армии РФ в Херсонской области

В Херсонской области Силы обороны Украины отработали по позициям оккупантов. Украинские защитники ликвидировали почти два десятка захватчиков и уничтожили вражескую технику.

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Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". Отмечается, что украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения российских войск.

В ходе атаки на оккупантов наши бойцы "задвухсотили" 18 рашистов. Враг понес потери и в технике. В ходе выполнения задач ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожены три вражеских беспилотника, среди которых ударные и оперативно-тактические, а также одну крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и семь единиц автобронетехники.

В командовании отметили, что российская авиация демонстрирует активность, морские ракетоносители продолжают находиться в боевой готовности, минная опасность остается актуальной как на суше оккупированных территорий, так и в прибрежных черноморских водах.

По данным ОК "Юг", по состоянию на данный момент в море находятся 19 вражеских военных кораблей, среди которых 7 больших десантных и 5 ракетоносителей.

Военные напомнили, что в ночь на 9 мая украинская ПВО в зоне ответственности ОК "Юг" уничтожила три вражеские ракеты.

К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеской агрессии 14 гражданских лиц в Херсонской области получили ранения, среди них – ребенок, есть немало разрушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области за два прошедших дня ВСУ устроили три "бавовны" на складах хранения боеприпасов оккупантов на левом берегу Днепра, а также уничтожили четыре единицы тяжелой артиллерии ВС РФ и сожгли бронетанковую технику, с помощью которой захватчики пытались маневрировать подразделениями и перевозить боеприпасы.

Всего за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 540 оккупантов и уничтожили 42 вражеских беспилотника.