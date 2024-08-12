Фактор атомных станций снова вышел на передний план в ходе войны, развязанной Москвой против Украины. Путинский режим переживает шоковый момент от военной активности ВСУ в приграничной Курской области, которая превратилась в зону боевых действий и на территории которой одна из самых производительных атомных станций РФ – Курская АЭС, являющаяся крупнейшим производителем электроэнергии в Черноземье.

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То, что боевые действия протекают на так называемой старой исторической территории России нет особой новости или неожиданности, потому не следует делать из этого шок-контент либо какое-то экстраординарное событие. Все абсолютно закономерно, т.к. является последствием политики Кремля по отказу от международно признанных границ. Осуществив вооруженное вторжение в Украину и объявив осенью 2022 года об аннексии четырех украинских областей РФ стала нарушителем основополагающих норм международного права, Устава ООН и актов о нерушимости границ в послевоенной Европе.

Москва самостоятельно отказалась от линии прохождения своих границ, не осознавая, что в эту игру может играть не только она, но и соседние государства, в том числе Украина, которая всего лишь ищет пути для самозащиты. К слову, любителям исторического ревизионизма в Кремле нужно напомнить тот факт, что имеются прецеденты нахождения той самой Курской области в составе Украины, и опираясь на российскую риторику нового территориализма можно легко поставить российского агрессора на место.

В тоже время оборонительные операции ВСУ в Курской области всего лишь попытка напомнить российскому агрессору о его военных преступлениях против украинского народа, необходимости вывести войска с временно оккупированных территорий, завершить тактику военного шантажа, в котором присутствует ядерная компонента.

Боевые действия в Курской области, ведущиеся на площади в 650 кв. км., хотя и имеют относительно локальный характер все же имеют черты переломного характера. Как никак впервые с 1941 года на российской территории присутствует регулярная армия иностранного государства, которая осуществляет военные операции. Также терпит крах путинская концепция "СВО", которая не затрагивает жизни обывателей, поддерживающих диктатора. После появления сообщений о способности ВСУ взять под контроль Курскую АЭС в России начались брожения от пресловутых тошнотворных военкоров и парламентских ястребов до простых россиян, которые на своей шкуре наконец могут ощутить ужасы переселения, разрушения жилья, утраты имущества, а в перспективе и ядерной небезопасности из-за политики их безумного вождя.

Как говорится напоролись на свою же алчность и жестокость. Ведь сугубо умозрительно: если вывести из эксплуатации реакторы Курской АЭС, также, как россияне поступили на захваченной украинской Запорожской АЭС, то на юге РФ ну начнется длительный энергокризис для решения которого у правительства Мишустина нет волшебной палочки.

Ради нейтрализации даже гипотетических сценариев установления контроля ВСУ над Курской АЭС российские спецслужбы реализуют провокации, в частности стремятся демонизировать украинскую армию, обвиняя ее в ударах БПЛА по Запорожской АЭС. Никаких доказательств причастности Украины к пожару на ЗАЭС россияне не приводят, вот только говорящая голова МИД РФ Захарова уже успела обвинить Киев в "ядерном терроре континента", забывая, кто развязал кровавую бойню.

Одновременно появляются свидетельства, что никакого удара дрона по атомной станции, находящейся в режиме холодной остановки не было. Вместо этого российские оккупанты для устрашающей картинки подожгли горы автомобильных шин и прочего мусора в градирне Запорожской АЭС. Если указанные моменты окажутся достоверными, то мировое сообщество имеет дело с очередной слабоумной уловкой Кремля, бесцеремонно спекулирующего на ядерном факторе, ради запугивания всего мира и отвлечения внимания от ситуации на курском фронте.