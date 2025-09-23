'Очередная жирная цель': полесские десантники уничтожили российский БПЛА 'Форпост' стоимостью $7 млн. Видео

Украинские военные из Полесской бригады сбили российский беспилотник "Форпост" стоимостью около 7 миллионов долларов. Это произошло во время выполнения боевого задания – дрон пытался убежать, но был уничтожен.

Об успешном уничтожении сообщили сами десантники, обнародовав видео в сети. В коротком комментарии военные отметили, что "Форпост" пытался ускориться до 160 км/ч, однако это не спасло аппарат от удара. Бойцы добавили, что после этой операции сразу отправились на поиск новых целей.

Скорость и точность

Российский "Форпост" способен подниматься на высоту до 7 км, а дальность его управления достигает 250 км. Стоимость такого аппарата оценивается в несколько миллионов долларов, что делает его весомой потерей для российской армии. Для украинских военных уничтожение такого БПЛА – и серьезный результат, и очередной шаг в истощении противника.

"Форпост" является лицензионной копией израильского IAI Searcher, разработанного компанией Israel Aerospace Industries. Его главное назначение – ведение воздушной разведки, наведение и корректировка артиллерийского огня. В России создали и модификации "Форпост-Р" и "Форпост-РУ", которые могут применять малокалиберные боеприпасы. Первую модель Searcher представили еще в 1990 году, впоследствии разработали и модернизированные версии – Mk II и Mk III.

Варианты и модификации

Searcher 1

Сначала комплектовался поршневым двигателем Сач (35 л.с.) с двухлопастным толкающим винтом.

Позже двигатель заменили на Limbach L 550 (47 л.с.) с трехлопастным толкающим винтом.

Максимальная скорость – 198 км/ч, продолжительность полета – 12–14 часов, практический потолок – 4575 м.

Полезная нагрузка – 63 кг.

Searcher II

Оснащен двигателем UEL AR 68-1000 (83 л.с.) с трехлопастным толкающим винтом.

Имеет оптико-электронный комплекс MOSP (TV/FLIR) или контейнер с SAR-радаром.

Запускается как со взлетной площадки, так и с помощью катапульты или ракетных ускорителей.

Максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета – 15–18 часов, практический потолок – 7010 м.

Полезная нагрузка – 120 кг.

"Форпост" (РФ)

Лицензионная копия Searcher II, производство с 2012 года на "Уральском заводе гражданской авиации".

Закупки для армии РФ начались в 2014 году.

Использовался для разведки и корректировки артиллерийского огня.

"Форпост-Р"

Впервые представлен в 2019 году, взлетная масса – 500 кг, продолжительность полета – до 18 часов, потолок – 6000 м.

Оснащен точками подвески для бомб КАБ-20, то есть получил ударные функции.

Создан на основе опыта применения в Сирии и на Донбассе.

Более новые модификации получили радиолокатор для наблюдения и выдачи целеуказаний.

