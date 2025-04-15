'Очередное ноу-хау': оккупанты решили задействовать на фронте инкассаторские автомобили. Видео

Российские оккупанты решили задействовать на фронте очередную необычную технику, а именно инкассаторские автомобили. Захватчики, по-видимому, верят, что банковское бронированное авто спасет их от украинских дронов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Военные РФ не перестают удивлять бессмысленными решениями.

"Очередное ноу-хау от россиян. Танки-мангалы уже были. Мотоциклы были. Квадроциклы были. Га*ноВАЗ был. Пришло время… банковских броневиков ", – говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что военнослужащие РФ с помощью военного тягача повезли "новейшую" технику в направлении н.п. Розовка. Теперь, по его словам, оккупанты "будут штурмовать как инкассаторы".

"Вторая армия мира по нелепым решениям не разочаровывает. Однозначно", – написал экс-советник городского головы Мариуполя.

Напомним, ранее Андрющенко сообщал, что россияне прилагают усилия для улучшения своей логистики на оккупированной части Донецкой области. Для этого они строят три новых моста, один из которых – железнодорожный. Строительство мостов позволит улучшить логистику между Ростовом-на-Дону, Новоазовском, Волновахой и Донецком и между Ростовом и Мариуполем.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне обновили линию обороны от Мариуполя в направлении Никольского. Там установили новые "зубы дракона". В то же время военные РФ нарастили поставки оружия в направлении Никольского – Розовки, куда активно перебрасывают живую силу и тяжелое вооружение.

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