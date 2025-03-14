Оккупанты кардинально обновили линию обороны возле Мариуполя: всплыли подробности. Видео

Россияне кардинально обновили линию обороны от Мариуполя в направлении Никольского. Там установили новые "зубы дракона".

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Также оккупанты нарастили поставки оружия в направлении Никольского – Розовки, туда активно перебрасывают живую силу и тяжелые вооружения. Об этом сообщил экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он опубликовал видео с переброской оккупантами вооружений и живой силы недалеко от Мариуполя.

"Россияне ощутимо усилили поставки оружия в направлении Никольское – Розовка. Несколько колонн с живой силой и тягачи с тяжелым вооружением, включая несколько САУ и гусеничную бронетехнику", – отметил Андрющенко.

Кроме того, захватчики активно обновляют свои линии обороны на юге Донетчины.

"Установлено кардинальное обновление линии обороны от Мариуполя в направлении Никольского. "Зубы дракона", которые были произведены на бетонном заводе в Мариуполе, установлены именно здесь. Частично в качестве замены, частично новые. К перемирию готовятся, не иначе, ага", – написал Андрющенко, подкрепив эти слова соответствующим видео.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты вывозят краденый уголь через Мариуполь. В конце февраля, например, стало известно о прибытии в порт в оккупированном городе 88 вагонов с украденными ресурсами и загрузке очередного вражеского балкера.

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