Очередной "аналоговнет" С-70 "Охотник": действительно ли Россия применяет новейший БПЛА в войне против Украины

Во вторник, 27 июня 2023 года, российские СМИ распространили информацию, что ВКС РФ впервые применили в зоне так называемой СВО новый тяжелый ударный российский беспилотник С-70 "Охотник". В качестве доказательства они обнародовали "фото дрона в небе над Украиной".

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Но если силуэт летательного аппарата действительно похож на С-70, то как они идентифицировали, что это именно украинское небо, – для цивилизованного мира остается загадкой. Тем не менее OBOZREVATEL решил разобраться – что это за чудо российского авиапрома и какую угрозу оно может нести.

Что за БПЛА

С-70 "Охотник" (в переводе на укр. С-70 "Мисливець") – это новый ударно-разведывательный беспилотник разработки российской компании "Сухой", который должен производиться на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Его вес составляет около 20 тонн, длина 14 метров, а размах крыльев 19 метров.

Официальные рабочие параметры нового дрона до сих пор не озвучены, однако российские пропагандисты утверждают, что он имеет дальность полета до 6000 километров, способен подниматься на высоту 18 километров, может развивать максимальную скорость до 1400 км/ч и поднимать в небо 3 тонны боевой нагрузки в виде бомб и ракет.

Также распространяется информация, что при изготовлении БПЛА были применены стелс-технологии, направленные на снижение заметности устройства в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения за счет специальной формы типа "летающее крыло" и поглощающих материалов покрытия планера.

А в декабре 2022 года в России заявили, что "Охотник" сможет достичь космоса, если поставить на него улучшенные двигатели.

Что известно о его разработке

Из российских СМИ известно, что беспилотник начали разрабатывать с 2012 года по заказу Минобороны РФ. Он должен стать беспилотным самолетом-компаньоном для перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 плюс наносить самостоятельные удары по наземным целям.

Первый полет нового "аналоговнета" состоялся 3 августа 2019 года и длился около 20 минут. Разработчики утверждают, что летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку.

Через полтора месяца, 27 сентября 2019 года, Минобороны России сообщило СМИ о первом совместном полете "Охотника" и Су-57, длившемся около 30 минут. Сообщалось, что беспилотный аппарат совершил полет в автоматизированном режиме, отработав взаимодействие с самолетом-лидером по "расширению радиолокационного поля истребителя для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО".

Но это были полеты прототипа (если действительно были, потому что 10-секундные видео, больше напоминающие компьютерную графику, – такое себе доказательство). Первый же лётный образец увидел свет 14 декабря 2021 года.

А 25 апреля 2023 года заместитель губернатора Новосибирской области РФ Сергей Сёмка заявил о планах запустить серийное производство С-70 "Охотник" на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Правда, даже по самым оптимистичным прогнозам губернатора, это произойдет не раньше чем через два года. Причина типична для России – заводу необходимо модернизировать производственное оборудование.

Действительно ли всё так серьезно

Следует начать с того, что россияне еще никогда ничего не делали вовремя. Не должен стать исключением и С-70 "Охотник", и не безосновательно. Например, в феврале 2021 года сообщалось, что государственные испытания завершатся в 2023 году и уже в 2024-м начнется серийное производство этого тяжелого беспилотника. Но уже в декабре 2022 года поступила новая информация: к 2025 году должно быть изготовлено только три опытных образца, тогда же должны состояться и государственные испытания (последний этап перед серийным производством).

Вызывают сомнения и характеристики российского "аналоговнета". В частности, основатель украинской компании по производству БПЛА DroneUA Валерий Яковенко напомнил, что россияне часто преувеличивают характеристики своей техники и не могут производить сложные комплектующие, предпочитая покупать их за рубежом. При этом многие детали россиянам уже недоступны из-за международных санкций.

Кстати, американские эксперты также подвергают сомнению рабочие характеристики нового российского дрона, особенно его способность достигать космоса. Что касается применения, то, по их оценкам, С-70 "Охотник" будут использовать для подавления вражеской ПВО.

Мог ли С-70 "Охотник" быть применен в Украине

Что касается упомянутого в начале материала случая якобы применения беспилотника С-70 "Охотник" в Украине для ударов по Сумщине. Судя по тому, что этот беспилотник существует только в одном экземпляре, а статистика потерь российской авиации в Украине поражает даже самых отъявленных скептиков, такая вероятность сводится почти к нулю.

При этом сами российские власти могут распространять такую информацию либо с целью показать россиянам хоть какие-то достижения, либо с целью набить цену перед потенциальными иностранными заказчиками, ведь лучшей рекламой любого вооружения является успешное его применение в условиях реальной войны.

Однако пока никаких внятных доказательств такого применения россияне не предоставили. Более того, ранее их уже ловили на лжи в аналогичной ситуации: в феврале 2023 года прозвучало официальное заявление об использовании ВКС РФ для "поражения воздушных и наземных целей" в Украине самолетов пятого поколения Су-57. Однако в мае 2023 года представитель ВС ВСУ полковник Юрий Игнат опроверг эту информацию: "Воздушными силами Украины не зафиксированы факты применения этих самолетов в воздушной агрессии против Украины".

Хотя сугубо теоретически возможно дистанционное применение как Су-57, так и С-70 для обстрелов украинской территории без захода в наше воздушное пространство. Однако при современном уровне слежения ни один мониторинговый ресурс ни разу не зафиксировал ничего подобного.

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