'Очередной циничный шаг': оккупанты готовятся 'национализировать' заброшенное жилье украинцев на Запорожье

Оккупанты планируют "национализировать" покинутое жилье украинцев на Запорожье, которые в результате вынуждены были его покинуть. Это очередной циничный поступок россиян в отношении граждан Украины.

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Об этом сообщил экссоветник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он отметил, что подобные методы враг применял и в Мариуполе.

"Оккупированная часть Запорожья приняла флаг мародерства у Мариуполя. Оккупанты готовятся "национализировать" заброшенное жилье украинцев! Российские ставленники на временно оккупированных территориях заявили о намерении забирать себе квартиры и дома, которые украинцы были вынуждены оставить из-за войны", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, глава так называемого "законодательного собрания" Виктор Емельяненко заявил, что оккупанты разрабатывают законопроект о "национализации".

"Это очередной циничный шаг оккупационных властей, направленный на узаконение мародерства и присвоение украинской собственности", – написал экссоветник городского головы Мариуполя.

Он отметил, что украинцам, имеющим жилье на оккупированных территориях, следует быть внимательными и фиксировать незаконные действия совершенные российскими захватчиками.

Напомним, оккупанты на оккупированной части Херсонщины целенаправленно мобилизуют в свою армию сирот, одиноких людей и детей родителей с инвалидностью. Такие действия совершаются к украинцам, за которых некому заступиться. Если такое лицо погибнет на войне, то о его смерти быстро забудут.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военнослужащие используют дома украинцев как склады для боеприпасов в захваченных населенных пунктах Запорожской области. Оккупанты делают все возможное, чтобы скрыться среди мирного населения.

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