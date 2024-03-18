'Очевидная стратегическая перспектива Украины': Зеленский пообещал в этом году выйти на рекордное оборонное производство. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 марта, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем, в частности, обсуждался ход строительства оборонных сооружений. Глава государства пообещал, что в 2024 году Украина выйдет на максимум оборонного производства за время независимости.

Об этом Владимир Зеленский сказал в традиционном вечернем видеообращении к украинцам. Его темами стали ситуация на фронте, оборонное производство и визит сенатора Линдси Грэма в Киев.

Заседание Ставки верховного главнокомандующего

На заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на отдельных участках фронта. Участники заслушали доклады о состоянии выполнения контрактов по закупке и производству техники, вооружения, снарядов.

"На этот год должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. И каждый год неизменно будем добавлять этот наш потенциал – очевидная стратегическая перспектива Украины", – сказал Зеленский.

Он добавил, что был также на Ставке доклад правительства о строительстве фортификаций.

"Все ресурсы обеспечены", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что логистика в украинской армии стала ощутимо более эффективной.

Визит Линдси Грэма в Киев

Киев посетил Линдси Грэм – представитель Республиканской партии, от которой баллотируется Дональд Трамп.

"Мы говорили в частности о том, как важно, чтобы свобода и демократия выиграли сейчас, в этой войне, и здесь, в Украине, потому что иначе российская агрессия и хаос будут расползаться по миру", – рассказал лидер нашего государства.

Зеленский рассказал Линдси Грэму о ситуации на поле боя, а также об основных потребностях Сил обороны. Они, как выразился президент, совершенно очевидны – "Петриоты", "Атакамсы", F-16, артиллерия.

"Обсудили дальнейшее взаимодействие и поддержку Украины. Все наши действия должны быть дальновидными, дальнобойными, именно такими эффективными, которые позволят всем свободным нациям и дальше жить в свободе и безопасности. Я благодарен каждому в Соединенных Штатах, кто чувствует так же, как и мы, что свобода всегда должна побеждать", – сказал Владимир Зеленский.

Поддержка от ЕС

"Хочу сегодня поблагодарить руководство Евросоюза и всех государств-членов за создание нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Объем – 5 млрд евро, которые пойдут в поддержку наших оборонных действий в этом году. Ожидаем также, что этот Фонд станет составной частью общего соглашения безопасности между Украиной и Евросоюзом", – сказал президент.

Поддержка от ЕС

Владимир Зеленский поблагодарил руководство Евросоюза и всех государств-членов за создание нового фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

"Хочу сегодня поблагодарить руководство Евросоюза и всех государств-членов за создание нового Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Объем – 5 миллиардов евро, которые пойдут в поддержку наших оборонных действий в этом году. Ожидаем также, что этот фонд станет составной частью общего соглашения о безопасности между Украиной и Евросоюзом", – сказал президент.

Разговор с президентом Индонезии

Глава государства провел телефонный разговор с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение взаимовыгодных двусторонних отношений и пригласил Индонезию присоединиться к участию в Глобальном саммите мира.

"Ценим отношения, которых уже удалось достичь между нашими государствами. Именно в Индонезии была представлена впервые украинская формула мира. И за это прошедшее время формула мира шаг за шагом становится глобальной – объединяет мировое большинство. Государства и лидеры со всех континентов уже присоединились к работе по формуле, сейчас мы готовим первый инаугурационный Глобальный саммит мира. И сегодня пригласил Индонезию принять в нем участие", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членом Сената Конгресса США Линдси Грэмом, прибывшим в Киев в понедельник, 18 марта. В ходе встречи был предметно обсужден вопрос дальнейшей всесторонней помощи Украине со стороны США.

Также 18 марта президент провел телефонный разговор с главой Индонезии Прабово Субианто. Представителей Джакарты пригласили принять участие в саммите мира, организуемом нашей страной.

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