Один из лучших результатов: экипаж 25-й бригады ДШВ сбил за три дня 43 'Мавики'. Видео

Один экипаж зенитно-ракетного дивизиона из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сбил за три дня 43 российских "Мавика" на Покровском направлении.

Об этом компания сообщила в своих соцсетях.

Военные отмечают, что вражеских дронов уничтожили на почти $95 тысяч – и это не учитывая, что "Мавики" были различной комплектации и многие из них еще и несли боевую часть для сброса.

Сбивали их перехватчиком "Генерал Черешня AIR", это один из флагманских продуктов компании.

"Мавики" – глаза врага. Они постоянно "висят" над линией фронта и наблюдают за движением пехоты, техники и за позициями. Это дает врагу возможность оперативно корректировать артиллерию и готовить атаки.