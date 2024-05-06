Один из обломков попал в сердце: появились данные о состоянии 18-летней девушки, пострадавшей от удара РФ по Харькову на Пасху

В Харькове продолжают бороться за жизнь 18-летней Вероники, которая на Пасху получила ранения в результате российского обстрела города планирующими авиабомбами. Один из трех обломков, попавших в девушку, остался в сердце.

Харьковчанка пришла в сознание, но находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал ее отец в комментарии "Суспільне.Харків".

По его словам, когда российские бомбы ударили по Шевченковскому району города, Вероника выгуливала пса Люциуса. Девушку госпитализировали и прооперировали в тот же день, она пришла в себя. Медики оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное.

"Один обломок попал в сердце, один – в бедро, третий – в кишечник. Кишечник вчера прооперировали. О бедре точно не знаю. Вроде бы голова цела, есть небольшие ожоги от обломков, но здесь ничего страшного. Сейчас главное, что будет с обломком, который попал в сердце снизу", – отметил Анатолий.

Он подчеркнул: врачи сказали, что главное, чтобы он не кровоточил, иначе пришлось бы сразу делать операцию. К счастью, этого не произошло. Вытаскивать же обломок или пока нет – врачи должны были определить после УЗИ.

Харьковчанин добавил, что дочь еще "не очень разговаривает". Известно лишь, что в момент взрыва Вероника с собакой шла по улице Данилевского. Пес был немного впереди, его пока еще ищут.

Напомним: войска РФ ударили КАБами по центру Харькова около 14:20 в пасхальное воскресенье. Под поражение попали Шевченковский и Киевский районы, ранив 16 человек. В городе разрушены три частных дома и восемь повреждены, как и 14 многоэтажек, три авто, медицинское учреждение, общежитие, офисное здание, гаражи, кафе.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России активизировали удары по Харьковской и другим приграничным областям на северо-востоке Украины, обстреливая в основном гражданскую инфраструктуру. Военные эксперты говорят, что этот террор является частью плана агрессора, который пытается запугать население на фоне подготовки его возможной наступления на Харьковщину и Сумщину.

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