Один из пострадавших был в состоянии клинической смерти: появились новые данные о раненых в результате удара РФ по Запорожью

В понедельник, 8 апреля, в результате вражеского ракетного удара по промышленному объекту в Запорожье, погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. Один из пострадавших был в состоянии клинической смерти и умер в больнице.

Состояние травмированных считается средней тяжестью. Об этом рассказал заместитель директора по хирургической помощи 5 городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Олег Великий.

За помощью к медикам после взрыва обратилось 8 человек. Из них трое были госпитализированы – двое мужчин и одна женщина.

"Один человек скончался вчера. Он к нам поступил в состоянии клинической смерти, там смерть мозга уже была. Другие травмированные имеют среднюю степень тяжести. 5 получили помощь, и мы их отправили на амбулаторное лечение", – сказал Великий.

Он добавил, что возраст пострадавших колеблется от 30 до 50 лет.

Напомним, утром 9 апреля глава ОВА уточнил, что коварный удар россиян унес жизни четырех человек. 8 человек получили ранения разной степени тяжести. Предварительно повреждено 14 зданий, в том числе 7 многоэтажек, заведение здравоохранения и заведение культуры.

Утром 6 апреля российская террористическая армия атаковала Запорожье ракетами. В областном центре зафиксированы повреждения. В частности, пострадали промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что страна-террорист Россия сменила тактику ударов по энергетике Украины. Стратегическая цель РФ – постоянные, невосполнимые разрушения. Некоторые объекты не смогут полностью восстановить до следующей зимы.

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