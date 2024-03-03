Один из резервуаров хорошо подгорел: появились фото последствий ночного попадания по нефтебазе оккупантов в Феодосии

В Феодосии (временно оккупированный россиянами украинский Крым) было попадание по вражеской нефтебазе. В сети появились фото последствий прилета.

Кадрами в воскресенье, 3 марта, поделился Telegram-канал "Крымский ветер". Фотофиксацию сделали жители полуострова.

На снимках видно черный след на одном из резервуаров для нефтепродуктов. Это подтверждает, что на территории был пожар.

"Один из резервуаров на нефтебазе в Феодосии хорошо подгорел", – написал автор Telegram-канала.

Напомним: взрывы в районе Феодосии жители Крыма слышали в ночь на 3 марта. В местных пабликах писали, что это была стрельба по дронам, а также звуки, похожие на жужжание Shahed.

"Крымский ветер" со ссылкой на информаторов заявлял, что в сторону нефтебазы после этого поехали автомобили пожарных и скорой помощи. Партизаны "Атеш" сообщили, что в результате атаки поврежден нефтепровод противника.

В районе 89-й километра трассы "Таврида" появилась огромная воронка. Захватчики были вынуждены перекрывать движение.

Минобороны РФ впоследствии отчиталось о якобы сбитии 38 БПЛА над Крымом в течение ночи.

Как писал OBOZ.UA, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук назвал взрывы в Феодосии 3 марта "сбором урожая" в Крыму. Он пообещал, что атаки по законным военным целям страны-агрессора продолжатся.

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