Один из резервуаров хорошо подгорел: появились фото последствий ночного попадания по нефтебазе оккупантов в Феодосии
В Феодосии (временно оккупированный россиянами украинский Крым) было попадание по вражеской нефтебазе. В сети появились фото последствий прилета.
Кадрами в воскресенье, 3 марта, поделился Telegram-канал "Крымский ветер". Фотофиксацию сделали жители полуострова.
На снимках видно черный след на одном из резервуаров для нефтепродуктов. Это подтверждает, что на территории был пожар.
"Один из резервуаров на нефтебазе в Феодосии хорошо подгорел", – написал автор Telegram-канала.
Напомним: взрывы в районе Феодосии жители Крыма слышали в ночь на 3 марта. В местных пабликах писали, что это была стрельба по дронам, а также звуки, похожие на жужжание Shahed.
"Крымский ветер" со ссылкой на информаторов заявлял, что в сторону нефтебазы после этого поехали автомобили пожарных и скорой помощи. Партизаны "Атеш" сообщили, что в результате атаки поврежден нефтепровод противника.
В районе 89-й километра трассы "Таврида" появилась огромная воронка. Захватчики были вынуждены перекрывать движение.
Минобороны РФ впоследствии отчиталось о якобы сбитии 38 БПЛА над Крымом в течение ночи.
Как писал OBOZ.UA, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук назвал взрывы в Феодосии 3 марта "сбором урожая" в Крыму. Он пообещал, что атаки по законным военным целям страны-агрессора продолжатся.
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