В оккупированной Феодосии прогремели взрывы: первые детали и видео

В ночь на воскресенье, 3 марта, в оккупированном Крыму было неспокойно. Серия мощных взрывов прогремела в Феодосии.

Об этом в российских пабликах писали местные жители. Они утверждали, что слышали звуки, похожие на жужжание "Шахедов", а также стрельбу по дронам.

В сети публиковали кадры работы российской ПВО.

Как пишет "Крымский ветер", взрывы, предварительно, слышны в районе нефтебазы. "В сторону нефтебазы поехали автомобили пожарных и скорой помощи", – рассказали очевидцы.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта в оккупированном Севастополе раздалось около пяти взрывов, после чего в центре города пропал свет. Российская ПВО якобы отработала по ракетам Storm Shadow.

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