В оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов, над бухтой виднеется дымовой занавес. Фото и видео

В оккупированном Крыму днем 1 марта прогремели мощные взрывы. В Севастополе, Евпатории и Саках объявлена воздушная тревога, оккупанты подняли дымовую завесу над Севастопольской бухтой. Крымский мост и пункт пропуска "Джанкой" перекрыты.

Об этом сообщают местные СМИ. В Севастополе взрывов было около пяти, при этом пропагандистские ресурсы утверждают об уничтожении якобы всех запущенных "десяти ракет" над Черным морем.

Пропагандисты уверяют, что российская ПВО якобы отработала по ракетам Storm Shadow.

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что "никаких повреждений инфраструктуры" нет, и призвал "сохранять спокойствие".

"Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт – это военные используют табельные средства маскировки", – написал он в своем Telegram-канале.

Также СМИ пишут, что уже около уже нескольких часов в направлении Севастополь – Симферополь кружат "Сушки" оккупантов.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", взрывы также прогремели в районе военной базы в Гвардейском Симферопольского района. В самом поселке пропало электричество.

Кроме того, громко было в районе Евпатории и в Сакском районе, там активно "отстреливалась" ПВО оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее военный эксперт Владислав Селезнев спрогнозировал, что штаб Черноморского флота РФ в Севастополе, который был разрушен в результате удара в сентябре 2023 года, оккупанты не будут восстанавливать. Захватчики в настоящее время не могут обеспечить надежную защиту этого здания от украинских атак.

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