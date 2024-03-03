Убытки колоссальные: в 'Атеш' подтвердили попадания по нефтепроводу оккупантов в Феодосии

В военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" подтвердили попадание дронов в Феодосии. По данным движения, поврежден нефтепровод, последствия атаки оккупанты ликвидировали до самого утра.

Ущерб, понесенный захватчиками, партизаны оценили как колоссальный. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Атеш".

"В Феодосии уничтожен нефтегон оккупантов. Агенты "АТЕШ" из оккупационных органов власти сообщают, что сегодня ночью был прилёт по нефтегону в городе. Последствия устраняли до самого утра. Убытки колоссальные!" – отмечено в сообщении.

После мощных взрывов во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта в российском минобороны заявили, что Украина запустила по Крыму 38 дронов, однако все они, уверяют в государстве-агрессоре, якобы были сбиты.

При этом после ночной атаки в Крыму фиксировались массовые выезды скорых, захватчики перекрыли участок трассы "Таврида" в районе Феодосии.

По состоянию на 12 часов по киевскому времени так называемый министр транспорта оккупационного "правительства" Крыма Николай Лукашенко заявил о запуске реверсивного движения на ранее перекрытом участке трассы "Таврида". Однако по каким-то неизвестным причинам, несмотря на то что российская ПВО "сбила все дроны", полностью восстановить движение по этой дороге оккупанты надеются лишь к вечеру.

Напомним, в ночь на 3 марта в оккупированной Феодосии гремели взрывы. По словам очевидцев, слышали звуки, похожие на жужжание "Шахедов", а также стрельбу по дронам и работу российской ПВО.

По предварительной информации, озвученной еще ночью, "бавовна" на этот раз посетила нефтебазу в районе Феодосии. Туда, рассказывали крымчане, помчались автомобили пожарных и скорой помощи.