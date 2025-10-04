Один из самых современных: появились подробности об атаке на российский корабль 'Буян-М' в Карелии

Силы специальных операций сообщили подробности поражения российского ракетного корабля "Град". Это один из самых современных кораблей страны-агрессора России.

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО. Известно, что ракетоноситель курсировал из Балтийского в Каспийское море.

4 октября в 04:31 утра в Онежском озере, что в Республике Карелия, бойцы ССО атаковали российский ракетный корабль "Град". В результате атаки, поражена правая часть отсека силовой установки корабля. Дополнительные детали операции уточняются.

Что известно о "Граде"

"Град" – один из самых современных и новейших российских кораблей, который базируется в Балтийском море.

Это десятый малый ракетный корабль проекта 21631, построенный на Зеленодольском заводе имени Горького для Военно-морского флота России. Его заложили в апреле 2017 года, спустили на воду в сентябре 2021-го, а в состав флота он вошел в декабре 2022 года.

Длина судна – 75 метров, ширина – 11 метров. Максимальная скорость достигает 25 узлов (46,3 км/ч), дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность –10 суток. Экипаж насчитывает 52 человека.

Вооружение МРК включает ракетный комплекс "Калибр", 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190, пусковые установки "Гибка" для зенитных ракет "Игла", а также зенитно-артиллерийский комплекс АК-630-2 "Дуэт".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские Силы специальных операций нанесли точный удар по объектам 448-й ракетной бригады РФ в Курской области. В результате была уничтожена техника и склады врага, включая пусковую установку "Искандер".

Также напомним, в ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили беспилотниками радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!