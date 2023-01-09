Один командир был психически болен, а второй подорвался: оккупант пожаловался на большие кадровые проблемы в войсках Путина

Оккупационные российские войска испытывают значительный кадровый голод. В частности, в одном из подразделений захватчиков, которое размещено оккупированной территории Харьковской области, не задерживаются командиры.

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Об этом 9 января сообщает группа "Информационное сопротивление", ссылаясь на аудиоперехват телефонного разговора одного из военных РФ. Оккупант в беседе с родственником пожаловался на слишком частую смену командиров.

По его словам, первый из них, майор, отказался командовать подразделением после прибытия на вторую линию фронта.

Второй, капитан, вовсе имел психическое расстройство: он считал, что его могут убить в любую минуту.

Еще один командир подорвался на собственной растяжке. Сейчас подразделением командует военный из Северного флота военно-морских сил России, звания которого фигурант перехвата не знает.

Кроме того, оккупант пожаловался на плохое обеспечение. По его словам, все необходимые вещи приходится покупать за собственные средства, а баню он и его товарищи последний раз посещали три недели назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом перехваченном разговоре один из оккупантов рассказал о больших проблемах в российском флоте. По его словам, еще не готова новая подлодка РФ, которую нужно сдать минобороны страны-агрессора.