'Один убит на 6-8 раненых': Зеленский рассказал о потерях ВСУ на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской армии на шесть-восемь раненых приходится один погибший. В то же время, по его словам, в российской армии каждый второй-третий раненый умирает.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в интервью BBC. Зеленский также отметил, что потери среди украинских военных в последнее время, к сожалению, растут.

"Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день, для меня это очень болезненный и важный вопрос. Я каждый день, к сожалению, вижу эти изменения, и они не в положительную сторону. Меньше не становится. Я сейчас не могу вам сказать это количество, потому что есть такой момент – мы не хотим, чтобы россияне знали всю информацию", – сказал глава государства.

Президент также отметил, что соотношение между убитыми и ранеными в украинской и российской армиях существенно отличается.

"Если у нас один убит на 6-8 раненых, то у них убит каждый третий или второй. То есть они не борются за выживание своего человека, а оставляют его на поле боя", – сказал глава государства.

На вопрос о том, как долго Украина еще может нести такие потери, Зеленский ответил, что необходимо минимизировать потери насколько это возможно, но продолжительность борьбы зависит от многих факторов.

"Это зависит от морального духа военных, от морального духа гражданских и единства между гражданскими и военными в Украине, и это зависит от единства Запада. И мы можем бороться до победы, но если только все эти элементы будут работать вместе", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя более двух лет полномасштабной войны все чаще раздаются призывы к ее завершению не на поле боя, а за столом переговоров. И после первого Саммита мира в Швейцарии в июне текущего года Зеленский заявил, что считает целесообразным участие России во втором саммите, который должен состояться в ноябре. Поэтому Киев не исключает дипломатический путь завершения войны, однако, как отметил украинский президент, весь мир должен оказывать давление на Россию

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!