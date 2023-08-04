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Один взорвался прямо в воздухе: пограничники показали, как сбивали вражеские "Шахеды" во время атаки РФ на порт Измаила. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,7 т.
Один взорвался прямо в воздухе: пограничники показали, как сбивали вражеские 'Шахеды' во время атаки РФ на порт Измаила. Видео

Пограничники показали, как приземлили вражеский ударный дрон во время российской атаки на портовую инфраструктуру Измаила в ночь на 2 августа. Тогда над портовым городом были сбиты два иранских беспилотника.

Видео дня

Один из них взорвался прямо в воздухе. Как это было, пограничники показали на видео, опубликованном в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (чтобы его пересмотреть, доскролльте новость до конца).

"Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов Измаильского пограничного отряда и Морской охраны Госпогранслужбы, сбивших два вражеских "Шахеда". Во время предыдущей массированной атаки рашистов на портовую инфраструктуру Украины на Дунае пограничники уничтожили два "Шахеда". Один из них взорвался прямо в воздухе. Момент поражения – на видео", – отметили в ГПСУ.

На видео виден момент поражения вражеского ударного дрона. После попадания он разразился в воздухе, на что украинские воины отреагировали победными криками.

Один взорвался прямо в воздухе: пограничники показали, как сбивали вражеские "Шахеды" во время атаки РФ на порт Измаила. Видео

"При выполнении задач по противовоздушной обороне нашей огневой группой был уничтожен один беспилотник типа "Шахед", – говорят защитники, ликвидировавшие дрон.

Один взорвался прямо в воздухе: пограничники показали, как сбивали вражеские "Шахеды" во время атаки РФ на порт Измаила. Видео

Пограничники показали также фрагмент одного из вечерних обращений президента Украины Владимира Зеленского.

"Хочу отметить воинов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "Шахедами". В целом террористы уже запустили по Украине не менее 1961 года "Шахедов" и значительную часть удалось сбить", – сказал глава государства.

Один взорвался прямо в воздухе: пограничники показали, как сбивали вражеские "Шахеды" во время атаки РФ на порт Измаила. Видео
Один взорвался прямо в воздухе: пограничники показали, как сбивали вражеские "Шахеды" во время атаки РФ на порт Измаила. Видео

Напомним, в ночь на 2 августа Россия устроила очередную атаку ударными БПЛА. В частности, захватчики атаковали Киевщину и Одесскую область.

Сразу после атаки глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными дронами-камикадзе. Целью неприятеля были объекты портовой и промышленной инфраструктуры.

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары. Также в ОВА сообщили о повреждении элеватора. По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.

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