Один взорвался прямо в воздухе: пограничники показали, как сбивали вражеские 'Шахеды' во время атаки РФ на порт Измаила. Видео

Пограничники показали, как приземлили вражеский ударный дрон во время российской атаки на портовую инфраструктуру Измаила в ночь на 2 августа. Тогда над портовым городом были сбиты два иранских беспилотника.

Видео дня

Один из них взорвался прямо в воздухе. Как это было, пограничники показали на видео, опубликованном в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины (чтобы его пересмотреть, доскролльте новость до конца).

"Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов Измаильского пограничного отряда и Морской охраны Госпогранслужбы, сбивших два вражеских "Шахеда". Во время предыдущей массированной атаки рашистов на портовую инфраструктуру Украины на Дунае пограничники уничтожили два "Шахеда". Один из них взорвался прямо в воздухе. Момент поражения – на видео", – отметили в ГПСУ.

На видео виден момент поражения вражеского ударного дрона. После попадания он разразился в воздухе, на что украинские воины отреагировали победными криками.

"При выполнении задач по противовоздушной обороне нашей огневой группой был уничтожен один беспилотник типа "Шахед", – говорят защитники, ликвидировавшие дрон.

Пограничники показали также фрагмент одного из вечерних обращений президента Украины Владимира Зеленского.

"Хочу отметить воинов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "Шахедами". В целом террористы уже запустили по Украине не менее 1961 года "Шахедов" и значительную часть удалось сбить", – сказал глава государства.

Напомним, в ночь на 2 августа Россия устроила очередную атаку ударными БПЛА. В частности, захватчики атаковали Киевщину и Одесскую область.

Сразу после атаки глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными дронами-камикадзе. Целью неприятеля были объекты портовой и промышленной инфраструктуры.

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары. Также в ОВА сообщили о повреждении элеватора. По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.