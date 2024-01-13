'Одна нога здесь, другая – там!' Спецназовцы СБУ устроили оккупантам горячий прием. Видео

Украинские воины устроили российским оккупационным войскам "горячий прием". С помощью дронов-камикадзе они уничтожили несколько единиц вражеской техники и ликвидировали личный состав вражеской армии.

Видео дня

Очередные потери захватчики понесли от рук спецназовцев Службы безопасности Украины. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.

"Спецназначенцы ЦСО "А" СБУ сделали оккупантам "одна нога здесь, другая – там". Сотрудники Службы безопасности Украины работают 24/7, чтобы оккупанты не топтали нашу землю ногами… в буквальном смысле. Уничтожаем захватчиков до полной Победы!" – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано феерическое уничтожение дронами-камикадзе ряда военной техники РФ, а также самих оккупантов в разных обстоятельствах.

Напомним, оккупанты пытались пойти в штурм на Купянском направлении, однако потерпели полный провал. Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского дали мощный отпор врагу – часть захватчиков была обезврежена, а уцелевшим пришлось позорно бежать с поля боя.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, всего на фронте 12 января оккупанты потеряли около 700 человек, а также 80 единиц вражеской техники и вооружений. В частности Силы обороны Украины обезвредили 18 артсистем, 15 ББМ и 6 единиц спецтехники захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!