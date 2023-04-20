'Одно из первых упоминаний': разведка Британии указала на интересный нюанс с визитом Путина на Херсонщину

Рассказывая о приезде президента РФ Владимира Путина на оккупированную часть Херсонской области, в Кремле упомянули его посещение штаба так называемой "Днепровской группы войск". Это стало первым упоминанием об этом российском оперативном формировании.

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На это обратили внимание в Министерстве обороны Великобритании. Там пришли к выводу, что начальная организация российских сил изменилась, это, вероятнее всего, вызвано значительными потерями РФ в войне против Украины.

В британском оборонном ведомстве напомнили, что 18 апреля в Кремле похвастались поездкой Путина на оккупированную часть украинской Херсонщины. Помимо прочего, в пресс-релизе упомянуто, что он посетил "Днепровскую группу войск".

"Это одно из первых упоминаний о существовании Днепровской группы войск (ДГВ). Россия использует термин "группа сил" в специфическом ключе, указывая на большое, организованное по заданию оперативное формирование. В начале вторжения российские силы были организованы в группы сил, каждая из которых была присоединена к своим военным округам в России, например, Западная и Центральная группы войск", – напомнили в Минобороны Британии.

Появление новой группы войск натолкнуло специалистов британского оборонного ведомства на определенные выводы как о причинах эволюции организации оккупационных сил, так и о задачах, которые ставит перед ними Москва.

"Существование очевидно новой "Днепровской группы войск" свидетельствует о том, что начальная организация сил эволюционировала, вероятно, из-за значительных потерь. Миссия ДГВ, вероятно, будет заключаться в защите южного сектора оккупированной зоны, а особенно юго-западного фланга, отмеченного рекой Днепр. ", – резюмировали в МО Британии.

Напомним, ранее разведка Британии раскрыла, как работает пропагандистская машина Кремля. Чаще всего российские ИПСО пытаются очернить украинские власти и подорвать международную поддержку нашей страны.

Для распространения ложной и сфабрикованной информации Россия культивирует множество каналов и источников. Одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание нарративов", посредством которого Россия продвигает информацию с помощью доверенных лиц или непроверенных источников в социальных сетях. Оттуда кремлевские ИСПО проникают в более популярные или даже государственные средства массовой информации.

Это нужно агрессору, чтобы скрыть источник информации и свою причастность к ее запуску в информационное пространство.