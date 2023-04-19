Российские ИПСО преследуют две цели: разведка Британии раскрыла, как работает пропагандистская машина Кремля

Государство-террорист Россия с самого начала полномасштабного вторжения в Украину систематически использовало информационные операции в качестве основного элемента своей агрессии. При чем в каждом лживом пропагандистском месседже Кремль пытается замаскировать свой личный интерес.

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Зачастую российские ИПСО пытаются очернить украинскую власть и подорвать международную поддержку нашей страны. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

Для распространения ложной и сфабрикованной информации Россия культивирует множество каналов и источников. Одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание нарративов", посредством которого Россия продвигает информацию с помощью доверенных лиц или непроверенных источников в социальных сетях. Оттуда кремлевские ИСПО проникают в более популярные или даже государственные средства массовой информации.

Такой прием страны-агрессора направлен на то, чтобы скрыть источник информации и дистанцироваться от ложного сообщения. После этого Россия продвигает вводящие в заблуждение фрагменты фейков, маскируя при этом свой личный интерес.

В британской разведке отметили, что текущие приоритеты российских ИПСО зачастую включают дискредитацию украинского правительства и сокращение международной поддержки Украины.

Напомним, страна-агрессор Россия начала продвигать псевдомиротворческие инициативы в Европейском Союзе. Устами своих агентов влияния в Восточной Европе, в частности в Польше, Кремль тиражирует нарративы о нежелательности поддержки Украины и необходимости садиться за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Россия не прекращает свои атаки против Украины на информационном фронте. На этом направлении главными целями Москвы является дискредитация нашей страны перед западными партнерами и срыв мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда находит новые подходы к украинцам. Те, кто еще недавно рассказывал о вредной "пропаганде ЛГБТ" в Украине и "российской супердержаве", сейчас превратились в православных журналистов и защищают УПЦ МП от законного выселения из Киево-Печерской лавры.