Одно из зданий полностью разрушено: появились новые данные о последствиях атаки на завод 'Энергия' в Липецкой области. Спутниковое фото

В сети появились спутниковые снимки, дающие представление о масштабах причиненного беспилотниками ущерба в ходе атаки на ПАО "Энергия" в Ельце Липецкой области РФ. По заводу прилетело еще 4 января этого года, сейчас же стало известно про минимум пять прямых попаданий, одно из зданий полностью разрушено.

Кадры опубликовал Telegram-канал Exilenova+. Атакованный завод важен для агрессора, поскольку является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы и производит батареи для ОТРК "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Последствия ударов по ПАО "Энергия" в Ельце

Представление о последствиях атаки на Елец 4 января дают спутниковые снимки, сделанные "Vantor" (Maxar). Они полностью опровергают ложь местных властей о "падении обломков".

"На снимках видны как минимум три прямых попадания в одно из зданий; также видны два попадания в другое здание и одно из зданий, по всей видимости, полностью разрушено", – пишет Exilenova+.

Известно, что ПАО "Энергия" является одним из ведущих производителей химических источников тока в РФ.

Основное направление деятельности предприятия – разработка и производство автономных источников питания для бытовой, общепромышленной и специальной техники: авиации, гражданского речного и морского флотов, для радиотехники, бытовых электронных и электрических приборов, медицинской техники, игрушек и игр, аварийной связи и сигнализации на воде, в воздухе и на земле, систем пожаротушения и другого оборудования различного назначения.

"Предприятие стабильно удерживает ведущие позиции по разработке и производству химических источников тока и другой непрофильной продукции на отечественном и внешних рынках", – писали о ПАО "Энергия" профильные ресурсы РФ.

Однако россияне не упомянули о том, что атакованный завод является единственным в РФ производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

Также это предприятие обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.

"Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания. Силы обороны продолжают целенаправленную боевую работу по важным военным целям РФ, чтобы заставить ее прекратить вооруженную агрессию против Украины", — заявляли в Генштабе после атаки на завод в мае 2025 года.

Как писал ранее OBOZ.UA, вечером 4 января неизвестные добрые дроны атаковали город Елец в Липецкой области России. Тогда сообщалось, что под ударом оказался завод АО "Энергия", после взрывов в промышленной зоне вспыхнул пожар.

Практически сразу же в сети появились видео с места событий, на которых была слышна серия взрывов и виден густой черный дым над городом. Очевидцы сообщали о пролете нескольких дронов и возгорании на территории предприятия.

