'Офигезные 'десятки', пожарим врага': военный оценил FPV-дроны, которые Порошенко привез на восточный фронт

Порошенко практически еженедельно привозит большие грузы на восточное направление. 112-й бригаде ТРО пятый президент на этот раз передал сотню десятидюймовых FPV-дронов "Мольфар". Боец 126-го батальона этой бригады ТРО Стас Кращенко оценил беспилотники, привезенные Порошенко на фронт.

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Об этом защитник рассказал в видео, снятом на востоке. Говорит: дроны – то, что нужно, мощные, надежные и готовые к работе.

Стас Кращенко опытный боец. Он встретил полномасштабное вторжение в Киеве, где в первый же день в офисе "Евросолидарности" присоединился к рядам защитников столицы в 206 батальоне.

Позже выполнял задачи со "Стугнами", на его счету 18 единиц уничтоженной вражеской техники. В новых условиях войны эффективнее стали FPV-дроны, поэтому сейчас он управляет расчетом ударных БПЛА.

"Привезли мне офигезные десятки. Очень крутой производитель, они очень качественные. У них хорошая грузоподъемность, они будут нести хорошие бимбы. Груз суперовый. Надеемся, будет хороший результат. Немного орков пожарим, "десятка" может идти и на технику, хороший и кумулятивный, и осколок, что угодно. Будем их избивать, а вы чаще приезжайте с хорошими подарками", – говорит военный.

Каждый "Мольфар" проходит контроль качества, облет и тестирование. Дроны поставляются с характерной системой инициации, выполняющей роль предохранителя против детонации тогда, когда она не нужна. Плата инициации на "Мольфарах" имеет три степени предотвращения детонации – две механических и одна электронная.

"Бригада у нас рабочая. Постоянно батальоны находятся на передовой. Есть и потери, имеем и пополнение. Работаем, скажем так, в достаточно сложных, горячих точках, как правило. И направления серьезные. Поэтому без такой помощи, без таких грузов будет сложно что-либо делать", – говорит Стас.

В целом Порошенко Харьковской области передал помощь в 5 бригад. Предстоят еще встречи в других горячих точках с не менее героическими подразделениями, которым везут более тысячи FPV-дронов, дневные и ночные "Мовики" для корректировки артиллерийского огня, передвижные авторемонтные мастерские, грузовики DAF Leyland, квадроциклы, экскаваторы для строительства фортификаций.

Путь к победе один – уничтожать как можно больше окупантов, убежден Стас Кращенко: "убивать врагов на каждом шагу. Не жалеть. Работать. Из-за усталости, из-за "не хочу". Просто их нужно уничтожать. Это единственный путь к победе. Нет других путей".