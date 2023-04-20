Офицеру, который издевался над военным в Ивано-Франковске, сообщили о подозрении: расследуются еще два эпизода. Фото

Офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, избившему солдата срочной службы, сообщили о подозрении. В Государственном бюро расследований отметили, что после обнародования видео избиения в одном из украинских пабликов было собрано достаточно доказательств, чтобы открыть производство по превышению офицером служебных полномочий.

Видео дня

Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы, в то же время следователи расследуют еще два случая издевательств со стороны упомянутого офицера в отношении других военнослужащих. Об этом говорится в официальном сообщении ГБР.

"Работники ДБР сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который издевался над военнослужащим. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, появилось на одном из украинских телеграм-каналов. Работники ДБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Кроме того, следователи ГБР расследуют еще два случая издевательств этого офицера над другими военнослужащими.

Суду предстоит избрать меру пресечения для подозреваемого. В ГБР просят заключить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 800 тысяч гривен.

Процессуальное руководство по расследованию осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Напомним, 18 апреля стало известно, что в Ивано-Франковске офицер избил срочника. Инцидент произошел 26 марта. О причинах конфликта не сообщалось. В Госбюро расследований подтвердили, что это не первый случай насилия со стороны упомянутого офицера в отношении подчиненных.

А уже на следующий день стало известно о другом позорном случае: на Волыни офицер поиздевался над подчиненным. Как рассказывала сестра потерпевшего, ее брат старший по званию военнослужащий жестоко избил за то, что тот пошел мыться не в ту душевую кабинку. Офицер бил солдата берцами по голове и бросил стекать кровью в душевой, где мужчину и нашли на следующий день.

Тем временем на Житомирщине будут судить офицера, избившего срочника в воинской части. Как отмечалось, пинками младший лейтенант решил "проучить" военного за то, что он, по словам офицера, находился на службе в состоянии алкогольного опьянения.