Огонь корректировала "Лелека-100": ВСУ уничтожили боевую машину дистанционного минирования "Земледелие". Видео

В сети показали видео, как воины Вооруженных сил Украины сожгли российскую боевую машину из комплекса дистанционного минирования "Земледелие". Точный удар корректировал наш БПЛА "Лелека-100" отечественного производства.

Видео дня

Ролик 22 июня опубликовал в Twitter-аккаунте благотворительный фонд "Повернись живим". Там назвали обнародованные кадры уникальными (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Нашли и уничтожили вражескую военную технику воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

В пресс-службе добавили, что боевую машину комплекса ликвидировали "на одном из самых горячих направлений фронта – там, где прямо сейчас идет освобождение наших территорий".

"Земледелие" должно было провести заминирование, чтобы попытаться помешать деоккупации. "Вместо этого оно стало еще одной горой сожженного металлолома", – сказано в сообщении.

На видео видно, как после точного удара из артиллерии в машине оккупантов детонирует боекомплект, а снаряды разлетаются в разные стороны.

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на утро 22 июня тяжелые бои продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. За минувшие сутки там произошло более 40 боевых столкновений.

– Подробнее о ситуации на разных участках фронта можно почитать в сводке Генштаба ВСУ по ссылке.

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