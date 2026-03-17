Ограничение использования Telegram ударит по войсках Путина: в ISW объяснили, что стоит за действиями Кремля

Руководство страны-агрессора России продолжает ужесточать цензуру в интернете и на данном этапе активно пытается заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. Отдельный приказ о запрете приложения выдало министерство обороны России.

Террористическое ведомство приказало оккупантам перестать пользоваться Telegram и в случае "нарушения" пригрозило переводом в штурмовые подразделения. Об этом пишет Институт изучения войны.

Россияне блокируют очередной мессенджер

После приказа минобороны российские пропагандисты устроили истерику и заявили, что ограничение Telegram может негативно повлиять на военные операции путинской армии. В РФ заявили, что деятельность российской армии "связана с Telegram".

Пропагандисты раскритиковали решение Кремля, отметив, что даже путинский пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно признал, что российские оккупанты используют Telegram для коммуникации. Российские военные жаловались, что командование заставляет удалить Telegram с телефонов и использовать российское государственное приложение Max.

Аналитики отмечают, что разные уровни контроля и окончательная блокировка Telegram в российской армии, вероятно, ослабят российское командование и контроль, а также усугубят существующие проблемы с коммуникацией, с которыми сталкиваются российские войска после блокировки спутникового интернета Starlink.

Кремль душит остатки свободного интернета

Страна-агрессор продолжает ограничивать Telegram внутри страны, создавая условия для полной блокировки мессенджера. Эксперты по информационным технологиям сообщили, что российские власти уже начали блокировать Telegram и всего за несколько дней россияне более 18 тыс. раз жаловались на сбои Telegram.

Российские пользователи не могут получить доступ к Telegram с домашнего интернета или через мобильные данные в регионах, где власти уже ограничили доступ к сайтам из так называемого "белого списка". Один из российских инсайдеров заявил, что власти постепенно ограничивают функциональность Telegram, что соответствует наблюдениям ISW о том, что Кремль постепенно усиливает свою кампанию цензуры на протяжении всей войны.

Напомним, пропагандисты истерически запаниковали из-за блокировки российским военным в Украине мессенджера Telegram. В то же время, мессенджер MAX также запрещено устанавливать некоторым армейским группировкам врага.

Как сообщал OBOZ.UA, власти РФ начали замедлять работу Telegram для россиян. И это имело "побочный эффект": оккупанты начали жаловаться, что остались без связи на фронте.

