'Страшно представить': российские пропагандисты устроили истерику из-за блокировки Telegram на фронте

Российские Z-пропагандисты истерически запаниковали из-за блокировки российским военным в Украине мессенджера Telegram. В то же время, мессенджер MAX также запрещено устанавливать некоторым армейским группировкам врага.

Сообщение об этом появилось в ряде пропагандистских росСМИ. Из-за этого, как выяснилось из некоторых сообщений, российские поставки держались исключительно на волонтерской помощи, которая также останавливается.

ВС РФ теряют Telegram

Ряд пропагандистов заявляют, что выполнение приказа российским военным удалить с телефонов Telegram, контролирует военная полиция, проверяя их гаджеты. В случае невыполнения, виновных переводят в штурмовую пехоту.

"Также есть проблемы со сборами: они практически встали, волонтерские организации, бойцы об этом пишут, а это не есть хорошо, потому что у нас фронт держится на гуманитарной помощи – "мавики", различное оборудование. Все это происходит за счет сборов", — жалуются пропагандисты.

Альтернативой, как сообщается, служит созданный в России мессенджер MAX, который также, судя по заявлениям, тоже российское командование запретило ставить оккупантам.

"Если представить, что этот текст будет осуществлен в полном объеме и неукоснительно, страшно представить, что будет. Традиционное "запретить использование военнослужащими смартфонов при исполнении обязанностей военной службы" может тупо привести к тишине в эфире", — скулят пропагандисты.

На это отреагировал украинский журналист Денис Казанский, заявив, в Кремле "стреляют в спину" собственной армии.

"Самое смешное во всем этом, что Z-кретины продолжают за это воевать. Вот буквально за собственные унижения, цензуру и эти дебильные запреты", — пишет медийщик.

Заметим, что первые приказы росармейцам удалить Telegram стали поступать еще в феврале, о чем заявлял Z-блогер Илья Туманов, известный под псевдонимом Fighterbomber, который считается близким к российским Воздушно-космическим силам. По его словам, в подразделения поступили указания отказаться от использования и установки "национального мессенджера" на устройствах с расширенными мультимедийными возможностями.

Напомним, ранее стало известно, что против создателя мессенджера, бизнесмена Павла Дурова в России открыли уголовное производство по статье о содействии террористической деятельности УК РФ. При этом сам Дуров на фоне блокировки популярного мессенджера в стране, назвал Россию государством, которое "боится собственного народа".

Как сообщал OBOZ.UA, власти РФ начали замедлять работу Telegram для россиян. И это имело "побочный эффект": оккупанты начали жаловаться, что остались без связи на фронте.

