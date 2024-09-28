Огрызко указал на показательный нюанс с заявлением Байдена об Украине и объяснил, что может изменить ситуацию на поле боя

Президент США Джо Байден впервые открыто заявил о необходимости победы над Россией. Ранее риторика главы Белого дома ограничивалась заявлениями о самообороне и помощи для сохранения украинской государственности.

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Однако серьезно изменить ситуацию в поле боя поможет лишь получение Украиной возможности наносить удары по РФ с помощью дальнобойного оружия. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA завил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, Белый дом решил, что нужно поддерживать Украину в победе над Россией. Огрызко отметил, что ранее таких слов Байден и вся его администрация пытались не использовать. В Белом доме говорили о помощи для самообороны и для сохранения украинской государственности. Но сейчас американские власти открыто заявляют о необходимости победить Россию.

В то же время после визита в США президента Украины Владимира Зеленского вопрос нанесения ударов по РФ западным оружием остался открытым. При этом Огрызко напомнил, что США очень элегантно предложили Украине стать страной, производящей дальнобойные ракеты, которые могут летать на расстоянии до 900 километров.

"И это, по сути, тоже непростое решение администрации Байдена. Значит можно говорить о том, что этот военный аспект сейчас покрывается довольно неплохо. И это возможность для Украины очень серьезно изменить ситуацию на поле боя", – сказал Огрызко.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия не победит в этой войне. Он ясно и уверенно сказал, что победит Украина, а США будут поддерживать и усиливать Украину в этой битве и будут помогать ей в долгосрочной перспективе.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден намерен созвать встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины. В Белом доме отметили, что мероприятие пройдет в следующем месяце в Германии. Это позволит скоординировать усилия более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от российской агрессии.